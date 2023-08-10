Kayseri Büyükşehir'den kırsala özel çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde olduğu kadar kırsal kesimlerde de ulaşımın kesintisiz, konforlu ve güvenli sağlanabilmesi için dokunuşlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri’nin kuzey kesiminde Kocasinan ilçesi Çevril-Taşhan Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolda, genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şehir genelinde ulaşım imkânlarının arttırılmasına yönelik planlamalar ve çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerdeki yollarda konfor ve güven arttırıcı dokunuşlarına devam ediyor.

DAR YOLLAR GENİŞLİYOR, YOLLARA KONFOR VE GÜVEN GELİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi istikameti - Taşhan Mahallesi bağlantısı yol ayrımı görüş açısının olmaması ve yol kotunun yüksek olması ile Taşhan Mahallesi’ne iniş ve çıkışta tehlike oluşturması gerekçeleriyle, mevcut kavşakta yol kotunun düşürülmesi ve kavşakta genişletme çalışmaları başlatıldı.

KISA SÜREDE SONUÇLANDIRILMASI PLANLANIYOR

Dar yollar genişlemesi ile yollara konfor ve güven gelirken, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi istikameti - Taşhan Mahallesi bağlantısı yol ayrımındaki çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılması planlanıyor. Çalışma sonucu mahalle sakinlerinin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanarak, olası kazaların da önüne geçilmiş olacak.