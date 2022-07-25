Kayseri Büyükşehir'den kente 3.7 milyar liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6 bin yıllık tarihinin en büyük yatırımlarını alan Kayseri’de Toplu Açılış Töreni ile açılışını yaptığı 54 milyar TL’lik yatırımlar arasında sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 milyar 788 milyon TL maliyetli 111 yatırımında yer aldığını belirtti. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak ve açılışlar yapmak üzere geldiği Kayseri’de katıldığı Toplu Açılış Töreni’nde aralarında sadece Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 milyar 788 milyon TL maliyetli 111 yatırımında bulunduğu toplam 54 milyar TL’lik yatırımların açılışını yaptı.

Açılışı yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her şey Kayseri için diyerek yola çıktığımız hizmet yarışında hamdolsun yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 6 bin yıllık tarihinin en büyük yatırımlarını alan Kayserimizde bereketli bir açılış töreni gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Büyükkılıç Kayseri’yi her zaman bulunduğu noktadan daha iyi bir konuma taşımak için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Kayseri’ye verdiği desteklerden ve Kayserililere sunduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak açılışı yapılan 54 milyar TL’lik 477 yatırım arasında 3 milyar 788 milyon TL maliyetli 111 yatırımla yer almanın gururunu yaşadık. Bütçesinden yatırımlara en çok pay ayıran belediye olarak adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışını bir kez daha ortaya koydu” diye konuştu.

Büyükkılıç ayrıca Kayseri için gece gündüz demeden hizmet etmeye yatırım ve projeleri kadim kente kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

YATIRIMDA LİDER BÜYÜKŞEHİR’İN 3 MİLYAR 788 MİLYON TL’LİK 111 YATIRIMI

Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırarak Kayserililerin hizmetine sunduğu 3 milyar 788 milyon TL’lik 111 yatırımların listesi ise şu şekilde oluştu:

“Beydeğirmeni 4.5 Mw Biyogaz Tesisi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2.Etap 212 Konut, 22 işyeri, İlçe Mahalle Yollarına Sathi Kaplama Yapımı, Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı Kesişiminde Alt Geçit ve Aşık Veysel Bulvarında 2 Adet U Tipi Alt Geçit Yapımı, Ağaçlandırma ve Yeşillendirme Çalışmaları, Asfalt Plenti ve İdare Binaları Yapımı, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezine 6 Adet Futbol Sahası ile Müştemilat Binaları Yapımı, Hayvan İçme Suyu Göleti ve Tesisleri Yapımı, Sulama Projeleri, Hulusi Akar Bulvarı ve Viyadük Arası Bağlantı Yolu Yapımı, Yol Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinası Alımı, Erenköy 2’nci ve 3’üncü Etap Ve Sukünet Sokak Yol Yapımı, Eşref Bitlis Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı Kesişiminde Alt Geçit Yapımı, Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesinde İçme Suyu Temini Yapımı, Sümer Üst Geçit Kartal Kavşağı Arası Gidiş Geliş Yol Yapımı, Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesinde 2. Etap Yol Yapımı, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Taşkın Koruma Kanalı Yapımı, İlçelere Kilitli Beton Parke ve Beton Bordürün Temini Nakli ve Döşenmesi Yapımı, İlçelere Halı Saha Yapımı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve 15 Temmuz Bulvarı Kesişiminde Katlı Kavşak Yapımı, 2 bin 634 Ton Tohum Dağıtımı, Argıncık Fevzioğlu Gidiş Geliş Yolu Yapımı, Erkilet Hıdırellez Yolu Yapımı, Kumsmall Avm Önü Yol Yapım İşi, Kazım Karabekir Mahallesi Esentepe Kavşağı Arası Yolu Yol Yapımı, Trafik Kontrol Merkezi Yapımı ve 55 Adet Akıllı Kavşak Sinyalizasyonu Yapımı, Erciyes Turizm Merkezine İlave Otopark, Basın Müzesi Teşhir Tanzim, Erkilet 4371. Cadde Yol Yapımı, Yakut Mahallesi Dünya Ticaret Merkezi Ve Fuzuli Caddesi Arası Yol Yapım İşi, Ahmet - İlmiye Büyükkılıç İlkokulu Yapımı, Yeraltı Çarşı İçi Muhtelif Tesisat Ve Bakım Onarım Yapımı, Mustafa Şimşek Bulvarı Devamı Yol Yapımı, Mustafa Şimşek Bulvarı Devamında Doğu Kuşaklama Taşkın Koruma Kanalı ve Germir Deresi Üzerine Menfez Yapımı, İlçe Mahallelerine Beton Mezarlık Duvarı ve Kafes Tel Yapımı, Akmescit Caddesi Yol Yapımı, 4 Bin 300 Adet Küçükbaş Hayvan Dağıtımı, Anayurt Raylı Sistem Güzergâhında Çevre Düzenleme Çalışmaları, Yeşilhisar İlçesinde Millet Bahçesi Yapılması ve Sultansazlığı Çevre Düzenlemesi, Çöp Transfer İstasyonunda Kullanılacak 4 Adet Çekici ve 4 Adet Semitrey Alımı, Erenköy Mahallesi 1.Etap Yolu Yapımı, Pınarbaşı Şehitler Parkı, Hisarcık-Hacılar Arası Çevre Düzenlemeleri ve Oto Korkuluk Yapımı, Akkışla Millet Bahçesi, İlçe Mahalle Yollarına Temel Malzeme Temini, Nakli, Figüresi ve Serme Sulama Sıkıştırma Yapımı, Hacılar İlçe Meydanında ve 15 Temmuz Parkında Düzenleme Yapımı, Özvatan İlçesi Park, Wc ve Çevre Düzenlemesi Yapımı, İlçelere Bağlı Muhtelif Mahalle Yollarında Kullanılmak Üzere Kar Siperi İmali, Nakli, Montajı, Erkilet Hıdırellez Yolunda İstinat Duvarı ve Çevre Düzenlemeleri, Ziraat Odalarına 11 Adet Traktör Dağıtımı, Şehir Mezarlığı İçerisine İlave Mezar Yapımı, Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi Yol Yapımı, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Bulunan Enerji Üretim Tesisinin 5,7 Mw Olan Kurulu Gücünün 11,7 Mw'a Çıkartılması, Hisarcık-Hacılar Arası Kapalı Sistem Sulama ve Çevre Düzenlemesi, Betonarme Hazır Mezar Yapımı, Erenköy Mahallesi Erciyes Bulvarı ile Komando Caddesi Arasında İstinat Duvarı Yapımı, Sivas Caddesi Orduevi ile Büyükşehir Belediyesi Arası Çevre Düzenlemesi, 2 Adet Kapalı Tenis Kortu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Muhtelif Mahalle Yollarına Köprü ve Sanat Yapısı Yapımı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarının Umut Caddesi ile Sayer Caddesi Arasında Çevre Düzenlemesi, Kuruköprü Mahallesinde Köprü Yapımı, İldem ve Argıncık Mezarlıklarında Mezar ve Çevre Düzenlemesi, Beyazşehir Mahallesine Park Yapımı, Serbest Bölge Girişi Yol Yapımı, Develi İlçesi Kapalı Spor Salonu, Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu, Engelsiz Yaşam Merkezi Teknik Hacim Binası, Sarıoğlan İlçesine Pazaryeri, Şehir Hastanesi Karşısı Hasta Yakınları Misafirhanesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı Taziye Kabul Yeri ve Çevre Düzenlemesi, Bünyan İlçesine Katı Atık Transfer İstasyonu, Develi İlçesine Katı Atık Transfer İstasyonu, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı Çevre Düzenlemesi ve İlave Mezar Yapımı, Şehrin Muhtelif Yerlerindeki Yollarda Otokorkuluk Yapımı, Yem Bezelyesi, Macar Fiğ, Kılçıksız Buğday Tohumu Olmak Üzere Toplam 420 Ton Tohum Dağıtımı, Talas Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi Arasına Hasta Yakınları Misafirhanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu, Kazım Karabekir Mahallesi Kapalı Spor Salonu, Aşık Veysel Bulvarı Uzay Caddesi İle ERÜ Teknopark Arasındaki Kesimde Çevre Düzenlemesi, İlçe Mahallelerine Hazır Mezar Yapımı Beton Mezarlık Duvarı ve Kafes Tel Yapımı, Muhtelif İlçe Mahallelerine Kilitli Beton Parke ve Beton Bordür Döşenmesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yol Ağında Bulunan Yollarda Kullanmak Üzere Malzemeli Otokorkuluk Yapımı, Erkilet Hıdırellez Yolunda İstinat Duvarı, Pervane Mahallesinde Park Yapımı, Erciyes Turizm Merkezi Otopark Alanına Çevre Düzenlemesi, Erciyes Kayak Okulu, Talas Anayurt, Melikgazi Şeker ve Hisarcık Mahallelerinde Otokorkuluk ve İstinat Duvarı Yapımı, Kuruköprü Mahallesi Yol Yapımı, Askeri Hastane Caddesinde Menfez Yapımı, Trafik Sinyalizasyon Merkezi, Hava İkmal Millet Bahçesi Yolu, Hisarcık Kapı Sosyal Tesis, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinde 2. Etap Çevre Düzenlemesi, Talas İtfaiye Binası İkmal İnşaatı, Hafriyat Yönetim Sisteminin Kurulması, 3 Adet Döküm Sahası, Develi Park Yapımı, Develi Uzun Çarşı Cephe Düzenlemesi, Develi Mini Terminal Binası, Mimarsinan OSB ile Derevenk Viyadüğü Arasında Peysaj Çalışmaları İçin Sulama Hatlarının Çekilmesi, Felahiye Kaldırım Yapımı, Develi Çaylıca Mahallesi Sosyal Tesisinin Bakım ve Onarımı, Bazalt Kaplamalı Tetra Model Plak Parke Taşı Döşeme Yapımı, Akkışla Terminal Binası Yapımı, Kayseri Şehir Hastanesi Katlı Kavşağında Çevre Düzenlemesi, Kocasinan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki Katlı Kavşaklarda Cephe Panellerinin Sökümü ve Yenilenmesi, Kayseri Genel Doğalgaz (Genel, Akkışla, Sarıoğlan) Yatırımı, KASKİ İlçelere KASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri, İçme Suyu, Sondaj, İçme Suyu Şebeke Kanalizasyon Yatırımları(2020), KASKİ İlçelere KASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri, İçme Suyu, Sondaj, İçme Suyu Şebeke Kanalizasyon Yatırımları(2021), KASKİ İlçelere KASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri, İçme Suyu, Sondaj, İçme Suyu Şebeke Kanalizasyon Yatırımları(2022), KCETAŞ İlçelere ENH İstasyonu, AG YG Tesisleri, Aydınlatma ve Diğer Tesis Yatırımları(2020), KCETAŞ İlçelere ENH İstasyonu, AG YG Tesisleri, Aydınlatma ve Diğer Tesis Yatırımları(2021), KCETAŞ İlçelere ENH İstasyonu, AG YG Tesisleri, Aydınlatma ve Diğer Tesis Yatırımları(2022)