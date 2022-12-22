Kayseri Büyükşehir'den karla anında mücadele

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollara anında müdahale etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı gece yarısından itibaren özellikle kırsal mahallelerin yüksek kesimlerinde etkisini arttırırken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale etti.

Gerekli tedbirleri alarak teyakkuzda bekleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri kırsal mahalle yollarında tüm çalışmaları yaparak ulaşım güvenliğini sağladı.

Büyükşehir’in sorumluluğunda bulunan kırsal mahalle yollarında hiçbir kapalı yol bulunmazken, karla mücadele ekipleri, 7 ayrı ekip noktasında 24 saat çalışma esasına göre hazır olarak bekliyor.

Kış boyunca ekipler, kırsal mahallelerde toplam 128 personel ve 60 araç ile 3 bin 477 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapacak.