Kayseri Büyükşehir'den karavan tutkunlarına özel alan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılın 12 ayında cazibe merkezi olacak Türkiye’nin incisi Erciyes Dağı’nda karavan tutkunları için özel bir alan hazırlıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin sembolü olan ve Orta Anadolu'nun en yüksek doruğu olarak bilinen Erciyes Dağı, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin yatırım ve hizmetleriyle vatandaşların vazgeçilmez mekânı olmaya devam ediyor.

Erciyes’in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine özel bir projeye imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes Tekir yaylasında 2 bin 200 metrede kurulan 54 bin metrekarelik çadır kamping alanının yanı başına karavan tutkunları için özel olarak bir alan yapılıyor. Erciyes A.Ş.’nin yürüttüğü projede karavanların tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde elektrik, su, duş, tuvalet gibi alt ve üst yapı çalışmaları ile karavan kullanımına özel bir alan hazırlanıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp Erciyes’in muhteşem havasından faydalanmak isteyenler için karavanları ile gelip, kamp yapabileceği alanda, her karavana özel ayrı ayrı elektrik, kirli suyun boşaltılacağı, temiz suyun alınacağı bağlantılar, duş, tuvalet, mutfak gibi özel kullanım alanları oluşturuluyor.

Erciyes Tekir Yaylası’nda bulunan karavan alanı yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte gelecek sezon için hazırlanıyor.