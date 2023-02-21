Kayseri Büyükşehir'den Kahramanmaraş'a konteyner kent

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde kurulan ilk konteyner kenti inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte kentte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde kısa süre içerisinde kurulan ilk konteyner kenti inceledi.

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyemizce AFAD iş birliğinde Kahramanmaraş’a kurulan ilk konteyner kenti birlikte inceledik” dedi.

Kahramanmaraş’ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde kurulan konteyner kentin önemini vurgulayan Büyükkılıç, “Bizim tek gayemiz depremden etkilenen vatandaşlarımıza ivedilikle yeniden bir yuva sıcaklığı oluşturmak ve tüm imkânlarımızla hayatlarını kolaylaştırmak. Yaşadığımız bu zorlu süreci tek yürek olarak aşacağız” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu da Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte sardıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konteyner kent incelemeleri sırasında özellikle depremzede çocuklar ile yakından ilgilenirken, depremzede vatandaşlara da bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.