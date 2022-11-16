Kayseri Büyükşehir'den kadın istihdamı kararı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda Akkışla ve Felahiye ilçelerinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayarak kadın istihdamını artırmaya ve desteklemeye yönelik iki ayrı gündem maddesi, meclis üyelerince kabul edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilirken 50 asıl 19 ek olmak üzere 69 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Kentte farklı ve önemli projelerle istihdama yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay, Ekim ayı meclis toplantısında aldığı Sarıoğlan ilçesinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayacak kararın ardından, Kasım ayı meclis toplantısında da Akkışla ve Felahiye ilçelerinde yaşayan kadınların da aktif iş gücüne katılmasına yönelik önemli bir karara imza attı.

AKKIŞLA VE FELAHİYE’DE KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI SAĞLAYACAK KARAR

Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda gündem maddelerinden Akkışla ve Felahiye ilçelerinde kadın istihdamına yönelik 26’ncı ve 65’inci gündem maddeleri meclis üyelerince müzakere edildi.

Mecliste, Akkışla ve Felahiye ilçelerinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, ilçelerdeki kadınların istihdamını artırmak ve desteklemek için Akkışla ve Felahiye Kaymakamlıkları öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla ve Felahiye Belediyeleri ve Akkışla ile Felahiye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri arasında yapılacak protokolleri imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü.

İki ayrı gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken değerlendirmede bulunan Başkan Büyükkılıç, “Maşallah kooperatiflerimiz Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz ile her ilçemizde aktif bir şekilde devam ediyor" dedi.