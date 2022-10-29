Son Dakika

Kayseri Büyükşehir'den 'İnce' dokunuş

GÜNDEM 29.10.2022, 16:30
Kayseri Büyükşehir'den 'İnce' dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu ilçe merkezinde yapımı devam eden cephe kaplama çalışmalarını gerçekleştirerek ilçeyi turizme uygun hale getiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sadece kent merkezinde değil ilçelerde de proje ve çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın turizme verdiği destek çerçevesinde tarihi Karamustafa Paşa Sarayı, Arasta Çarşısı, üzüm bağları ile meşhur İncesu’da estetik dokunuşunu yürütüyor.

ELCUMAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İncesu’daki çalışmaları yerinde inceleyerek, gerekli talimatları da verdi. Elcuman’a İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Gürcan Senem de eşlik etti. 

“TARİH İNCESU’DA YENİDEN CANLANIYOR”

İnceleme gezisi kapsamında açıklamalarda bulunan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yapılan çalışmalarla ilgili başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile emeği geçenlere teşekkür etti. 

“Tarih İncesu’da yeniden canlanıyor” ifadesinde bulunan İlmek şunları aktardı:

“Şu an İstiklal Caddesi üzerindeki bulunan tarihi dükkânların önlerindeyiz. Burası tarihin yaşatıldığı bir cadde ama dükkânlarımız bu tarihi tam yansıtmıyordu. Büyükşehir belediyemizin desteği ile dükkân giydirimlerimizi yapıyoruz. Başta emeği geçen Memduh Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tarihi İstiklal Caddemizdeki dükkânlarımızla beraber tarih İncesu’da yeniden canlanıyor. Yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açacağız, onların rahat gezebileceği, daha görseli güzel olan caddeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 12 14
11. Alanyaspor 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Bandırmaspor 10 14
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Altay 11 11
15. Göztepe 9 11
16. Erzurumspor 9 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Newcastle 13 24
4. Tottenham 13 23
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Brighton 12 18
8. Fulham 12 18
9. Liverpool 11 16
10. Crystal Palace 12 14
11. Bournemouth 13 16
12. Brentford 13 15
13. West Ham United 12 14
14. Everton 12 13
15. Aston Villa 13 12
16. Southampton 13 13
17. Leicester City 13 11
18. Wolves 13 10
19. Leeds United 11 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Almeria 12 13
15. Celta Vigo 12 11
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4