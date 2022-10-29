Kayseri Büyükşehir'den 'İnce' dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu ilçe merkezinde yapımı devam eden cephe kaplama çalışmalarını gerçekleştirerek ilçeyi turizme uygun hale getiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sadece kent merkezinde değil ilçelerde de proje ve çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın turizme verdiği destek çerçevesinde tarihi Karamustafa Paşa Sarayı, Arasta Çarşısı, üzüm bağları ile meşhur İncesu’da estetik dokunuşunu yürütüyor.

ELCUMAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İncesu’daki çalışmaları yerinde inceleyerek, gerekli talimatları da verdi. Elcuman’a İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Gürcan Senem de eşlik etti.

“TARİH İNCESU’DA YENİDEN CANLANIYOR”

İnceleme gezisi kapsamında açıklamalarda bulunan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yapılan çalışmalarla ilgili başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile emeği geçenlere teşekkür etti.

“Tarih İncesu’da yeniden canlanıyor” ifadesinde bulunan İlmek şunları aktardı:

“Şu an İstiklal Caddesi üzerindeki bulunan tarihi dükkânların önlerindeyiz. Burası tarihin yaşatıldığı bir cadde ama dükkânlarımız bu tarihi tam yansıtmıyordu. Büyükşehir belediyemizin desteği ile dükkân giydirimlerimizi yapıyoruz. Başta emeği geçen Memduh Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tarihi İstiklal Caddemizdeki dükkânlarımızla beraber tarih İncesu’da yeniden canlanıyor. Yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açacağız, onların rahat gezebileceği, daha görseli güzel olan caddeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”