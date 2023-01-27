Kayseri Büyükşehir'den iklim semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda belediye personeline yönelik İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Gerçekleşen hizmet içi eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi’nin her biriminden personel katılırken, katılımcılar iklim değişikliği, enerji ve enerji verimliliği konularında önemli bilgiler edindiler.

SEMİNERDE ENERJİ KONUSU KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALINDI

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Elektronik Mühendisi ve Başdenetçi Aydıner Tahan’ın gerçekleştirdiği İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Hizmet İçi Eğitim Semineri’nde, katılımcı belediye personeline ‘enerji ile ilgili genel bilgiler, enerji, çevre, iklim değişikliği, enerji verimliliği nedir, neden gereklidir?, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerjimizi nasıl verimli kullanırız?’ başlıklarında hizmeti içi eğitim semineri verildi. Enerjiye yönelik kapsamlı bir sunum yapılan seminerde, tasarrufun püf noktaları da anlatıldı.

BÜYÜKŞEHİR, PERSONELİNE HEMEN HER KONUDA EĞİTİM VERİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre yaptığı hizmetlerin daha iyi yürütülmesi adına, hizmetleri gerçekleştirecek personelini, hem personelin kendisi, hem de şehir için geliştirmeye özen gösteriyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yangın ve afet, sağlık, stres, beslenme, kanun, yönetmelikler ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu gibi hemen her konuda hizmet içi eğitim seminerlerini gerçekleştiriyor.