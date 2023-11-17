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Kayseri Büyükşehir'den iki bakanlı değerlendirme toplantısı

GÜNDEM 17.11.2023, 10:15
Kayseri Büyükşehir'den iki bakanlı değerlendirme toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan eğitim, ticaret ve sanayi şehri Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantıya, Bakan Özhaseki ve Bakan Yusuf Tekin’in yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, bakanlık yöneticileri ve il protokolü katıldı.

Kent genelinde eğitim alanında yapılan hizmetlerin istişare edildiği toplantı sonrası basın açıklaması yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün burada değerli kabine arkadaşım Yusuf hocamızı misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsınız her hafta veya 15 günde bir bakan arkadaşımızı Kayseri’de misafir ederdik, o ilin sorunlarını tek tek kendisi dinler, Kayseri için yapabileceği ne varsa onları da gündeme alırdı. Yüz yüze görüşmenin, birebir bu problemleri dinlemenin faydasının da büyük olduğuna inananlardanım. Bu vesileyle hocamızı misafir ediyoruz, hoş geldiniz diyorum. İçeride verimli bir toplantı oldu” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de “Biz illerde kendi bakanlıklarımızla ilgili değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Türkiye’de şuana kadar hemen hemen illerin yarısını dolaştık, gittiğimiz ilde de valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, il milli eğitim müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve bünyelerinde çalışan sorumluluk alanları tanımlanmış şube müdürü arkadaşlarımızla beraber toplantılar yapıyoruz. Bunun dışında bütün paydaşlarımızla değerlendirme toplantıları yapıyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ’DE BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Kayseri’de eğitim camiası olarak büyük bir aile olduklarına vurgu yapan Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın bakanımızın katıldığı, belediye başkanımızın ev sahipliği yaptığı, valimizin, milletvekillerimizin katıldığı bir toplantı icra ettik. Rakamlar üzerinden baktığımızda Kayseri genelinde sadece okul ünvanı taşıyan bin 131 yapımız var, okul dışındaki laboratuvar binası, spor salonu, kütüphane binası, özel öğretim kurumu kapsamında okul olmayan yapıları da eklediğimizde 5, 6 binlere kadar çıkıyor. Yaklaşık 22 bin öğretmen ve 352 bin öğrenci, şehrin önemli bir kısmının öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu görüyoruz. Kayseri’nin en dominant grubu diyoruz, büyük bir aileyiz.”

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu önünde gerçekleşen basın açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

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