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Kayseri Büyükşehir'den hasta miniklere büyük moral

GÜNDEM 29.10.2023, 09:15
Kayseri Büyükşehir'den hasta miniklere büyük moral

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Kayseri Şehir Hastanesi çocuk bölümünde tedavi gören hastalar için hastane bahçesinde, ünlü sanatçı Kıraç’ın seslendirdiği ‘Yaşa Var Ol Türkiye’ adlı yüzüncü yıl marşı eşliğinde gösteri gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılının Kayseri’de coşku dolu geçmesi kapsamında, önce şehri bayrak ve afişlerle donatan, sonrasında ise vatandaşlara bayrak dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu defa bünyesinde hizmet veren Spor A.Ş. tarafından anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Spor A.Ş. personelinin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü bahçesinde gerçekleştirdiği marş eşliğindeki birbirinden eğlenceli dans koreografileri ile hastane pencerelerine yönelen minik hastalar, keyifli vakit geçirdi, moral buldu.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Etkinlikteki Yüzüncü Yıl Marşı eşliğindeki dans koreografileri ile pencereye yönelen hastanedeki çocuklar, büyük bir mutluluk ve keyif yaşayarak, dans gösterilene eşlik etti. Çocukların mutluluğu ve sevinci gözlerinden okundu.

SÜRPRİZ ETKİNLİKTE DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI, AY YILDIZLI BALONLAR GÖKLERE BIRAKILDI

Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında görev alan 15 kişilik spor eğitmenlerinin bulunduğu Şehir Hastanesi’ndeki anlamlı etkinlikte, Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi görmekte olarak geleceğin teminatı olan çocukların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Organizasyon Birimi’nde görev almakta olan spor eğitmenleri ile çocuklar için dans koreografileri sonrasında ise Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, hastane yöneticileri ve personeli ile Türk Bayrağı açılarak, ay yıldızlı balonlar göklere bırakıldı.

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