Kayseri Büyükşehir'den Güllüce'ye 4 milyonluk yatırım

Bünyan ilçesi, Güllüce Mahallesi’nde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Biz sizlerin hizmetkârıyız, yolları da yaparız, doğalgaz da getiririz, insanların gönlünde yer etmeye çalışırız. Biz size hizmet etmek için varız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ile birlikte Bünyan’ın Güllüce Mahallesi’nde 4 milyon 400 bin TL maliyetli sıcak asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarına devam edilirken, Başkan Büyükkılıç, toplam bedeli yaklaşık 4 milyon 400 bin TL olan sıcak asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma tamamlandığında 2,3 kilometre olacak olan yolda toplam 5 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yapılmış olacak.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Güllüce Mahallesi’nde, vatandaşlarla da bir araya geldi. Büyükkılıç, mahalle ziyaretine yerli ve milli otomobil Togg ile giderken, vatandaşların da Kayseri’de ilk ve tek olan Togg’a yoğun ilgisi oldu.

BÜYÜKKILIÇ’A GÜLLÜCE SAKİNLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Güllüce Mahallesi’nde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Bünyan’ımızın gayretli, çalışkan, tevazu içerisinde çalışan Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun’a teşekkür ediyoruz. Bizden birisi derler ya, çiçeği burnunda milletvekilimiz Bayar Özsoy’a teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki taşrayı meclisimizde en güzel şekilde hem takip edip, hem sahiplenecek, bizler de Büyükşehir Belediyesi, milletvekili dayanışması içerisinde bu çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

“BİZ SİZE HİZMET ETMEK İÇİN VARIZ”

Güllüce sakinlerini ‘yerli ve milli’ olarak nitelendiren Büyükkılıç, “Güllüce’miz gönül insanları, burada gururla söylüyoruz, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına değerlerine bağlı olan yerli ve milli insanlardan oluşan kardeşlerimizdir. Biz sizlerin hizmetkârıyız, yolları da yaparız, doğalgaz da getiririz, insanların gönlünde yer etmeye çalışırız, bizim felsefemiz budur. Biz size hizmet etmek için varız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, “Allah hepinizden razı olsun. Sizlere hizmet etmeyi ibadet biliriz. Bizim felsefemizde bu var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olmak ne güzel bir duygudur, biz sizlere minnet duyuyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimiz Allah sizlerden razı olsun. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârıyız. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Güllüce sakinleri de Büyükkılıç’a, ‘Köyümüz güzel oldu. Ne istediysek yaptınız, yolumuzu yaptınız başkanım size teşekkür ediyoruz’ diyerek dua ve teşekkür ederken, Güllüce Mahalle Muhtarı Rıfat Odabaşı tarafından Başkan Büyükkılıç’a mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Büyükkılıç’a, Güllüce ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.