Kayseri Büyükşehir'den gençlere bardakta çorba

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Üniversitesi’nde uzun süredir yürüttüğü ‘Sıcak Çorba’ ikramına devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile Merkez ve Şehir Kütüphanelerinde de sıcak çorba ikramı devam ederken öğrenciler ‘Sıcak Çorba İkramını’ adeta ev sıcaklığı olarak nitelendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla ‘Öğrenci ve Genç Dostu Belediye’ sloganıyla öğrencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehirdeki tüm üniversiteler ile Merkez ve Şehir kütüphanelerinde ücretsiz olarak sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor. Sıcak çorba ikramında çok memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, bu güzel hizmet için Başkan Büyükkılıç’ a teşekkürlerini ileterek, selamlarını gönderdiler.

Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Erciyes Üniversitesi’nde yıllardır yürütülen ‘Sıcak Çorba’ hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Bostancı, “Çok memnunum sabahları çok iyi oluyor. Çorbanın lezzeti de gayet güzel. Bu hizmetten çok memnunum. Bu hizmetten ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından şehirdeki tüm üniversitelerin yanı sıra Merkez ve Şehir kütüphanelerinde sıcak çorba ikramı hizmeti sunuyor. Merkez ve Şehir kütüphanelerinde haftanın yedi günü 09.00 ile 10.30 saatleri arasında çorba ikramı oluyor.

Davut Efetili ise, Kayseri Merkez Kütüphanesi’nde her sabah yapılan çorba ikramından memnun olduğunu ifade eden, bazı öğrencilerin ebeveynlerinin olmadığını ve sıcak çorba ikramının sanki annesi yapmış gibi olduğunu söyleyerek, sıcak çorba ikramının ev sıcaklığını verdiğini dile getirdi.