Kayseri Büyükşehir'den gençlere 1 milyon çorba

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerde, gençler başta olmak üzere ziyaretçilerine 1 milyon 350 bin bardak çorba ikramı yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, kütüphanelerde ücretsiz olarak sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor. Kütüphaneleri sık sık hem teknolojik hem yapısal olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, kütüphane üyelerine çay ve çorba ikramında bulunuyor. Bu uygulama haftanın yedi günü devam ederken, 2023 yılının 10 ayında 1 milyon 350 bin bardak çorba ikram edildi.

Sıcak çorba ikramından çok memnun olduklarını ifade eden gençler, bu güzel hizmet için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

Sıcak çorba ikramının, kendileri için çok iyi bir hizmet olduğunu söyleyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti sayesinde sabah erken geldiklerinde sıcak çorba ikramı ile güne başladıklarını söylediler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapmaya hem de gönül belediyeciliği kavramının içini doldurmaya devam ediyor.