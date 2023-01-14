Kayseri Büyükşehir'den fazla mesai

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 53 araç ve 295 personel ile birlikte 2022 yılında 7 bin 411 vakaya müdahale etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 1 yıl içerisinde 3 bin 303 yangın, 3 bin 186 kurtarma, 712 sıkışmalı trafik kazası ve 210 su baskını olmak üzere toplam 7 bin 411 olaya müdahalede bulundu.

TÜRKİYE GENELİNDE YAŞANAN OLAYLARA CANLARI PAHASINA MÜDAHALE ETTİLER

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2022 yılında 5 araç ve 15 personel ile Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, 11 personel ile birlikte 3 araç, 1 motopomp, 5 çamur tipi pompa, 5 adet dalgıç pompa ve 2 adet seyyar jeneratör ile Bartın’da yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel baskınlarına ve 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları ile birlikte de Antalya’da meydana gelen sel baskınlarına başarı ile müdahale etti.

Türkiye genelindeki afetlere karşı cansiparane bir şekilde mücadele ederek görevini başarıyla tamamlayan kahraman itfaiyeciler, tüm ülkenin takdirini kazandı.

Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi, yıl boyunca öğrencilere, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara yönelik, yangın farkındalık eğitimleri, hizmet içi eğitimi ve doğal afetlere yönelik tatbikatlar yaptı.

İTFAİYE TÜM CANLARI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 53 araç ve 295 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.