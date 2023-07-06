Kayseri Büyükşehir'den Eyvan Sohbetleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği iş birliğinde Eyvan Sohbetleri kapsamında, Çanakkale Ruhu konulu konferans verilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarında Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde kentin tarihi, doğal, kültürel değerlerinin anlatılacağı Eyvan Sohbetleri’ne bu yaz da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kültür, sanat faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu mimarisi şaheserlerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Selçuklu Uygarlığı Müzesi, "Eyvan Sohbetleri"ne ev sahipliği yapacak.

Kentte kültür ve sanat rüzgârı estirmeye devam eden Büyükşehir, Kayseri Valiliği iş birliği ile Eyvan Sohbetleri etkinliği düzenleyecek.

Bu kapsamda yarın Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde saat 19.00’da ERÜ Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Çanakkale Ruhu konulu konferansta Kayserililerle buluşacak.

Büyükşehir, açık hava müzesi konumunda olan Kayseri'yi kültür sanatın merkezi yapmaya devam ediyor.