Son Dakika

Kayseri Büyükşehir'den ek bütçe müjdesi

GÜNDEM 23.06.2022, 16:33
Kayseri Büyükşehir'den ek bütçe müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyar 800 milyon TL’lik bütçeye ilave olarak 1 milyar TL ek bütçeyi meclise taşıyacaklarının müjdesini vererek, “Yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Biz bu şehrin sevdalısıyız ve hizmet etmeyi seviyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’ye layık hizmetleri ve yatırımları büyük bir özveri ve gayretle gerçekleştirdiklerini belirterek, ağustos ayında yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda 1 milyar 800 milyon TL olan bütçeye ilave olarak 1 milyar TL’lik ek bütçenin meclise sunulacağını söyledi.

1 MİLYAR TL EK BÜTÇE GELİYOR

Kayseri’nin 16 ilçesi ile bir bütün olduğunu, yapılan çalışmalar ve hizmetlerde ‘biz kültürü’ ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “16 ilçemizi ilgilendiren konuları içeren, ağabey kardeş ilişkisi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güzel günler bizleri bekliyor. 30 büyükşehir arasında en fazla yatırım yaparak, yatırımdan yatırıma koşan bir şehiriz. Allah’ın izniyle Ağustos ayında mevcut bütçemize 1 milyar TL ek bütçeyi meclise getiriyoruz. Allah’ın izniyle karşılığımız da var, projelerimiz de devam ediyor. Yan kuruluşlarımız hariç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 800 milyon TL bütçesine 1 milyar TL ek bütçe geliyor. Bu müjdeyi şehrimize veriyoruz” diye konuştu.

“BİZ BU ŞEHRİN SEVDALISIYIZ”

16 ilçeyi bağrına basan yaklaşım ve hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Biz bu şehrin sevdalısıyız. 16 ilçe belediyesi ile el ele gönül gönüle yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz ve insanlarımızın hizmetkârı olmayı kendimize görev biliyoruz. Bulunduğumuz yerlerde ne kadar daha çok yatırım ve hizmet ederiz ve gönüllerde yer ederiz mantığı ve yaşam tarzı ile hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

YATIRIM LİDERİ BÜYÜKŞEHİR

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında 1 milyar 800 milyon TL’lik bütçede çalışmaların gerçekleşme oranının yüzde 98’lere ulaşarak rekor kırdığını ve 30 büyükşehir içerisinde yatırımlar bağlamında, kaynaklarının yüzde 60’ını yatırımlarına ayıran bir belediye olarak birinci sırada yer aldıklarını da hatırlattı.

Yorumlar (0)
24
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2022
İmsak 03:25
Güneş 05:26
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31