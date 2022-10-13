Kayseri Büyükşehir'den eğitime tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever belediye işbirliği kapsamında Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’ne 900 metrekarelik alana sahip Spor Salonu ile destek verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı açılışta, Başkan Büyükkılıç, gençlerle ve öğrencilerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hayırsever-belediye işbirliğinde kente kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Salonu’nu, Melikgazi Belediyesi’nin anaokulunu, hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’ın ilkokul ve ortaokulunu yaptığı Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde eğitim öğretim hayatına kazandırıldı.

Bu kapsamda Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisinde hizmet verecek olan Spor Salonu, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Toplam 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisine çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebileceği, dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde dilediği sporu yapabilecekleri 900 metrekarelik alana sahip bir spor salonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Proje, basketbol sahası, soyunma odaları, engelli soyunma birimi ve teknik hacimlerin yer aldığı spor salonu ile öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayacak.

Başkan Büyükkılıç, hayırsever, belediye ve milli eğitim camiasının işbirliğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayarak, “Kayseri, şükürler olsun zenginlikler diyarı olduğu kadar hayırseverler diyarıdır. Bu eğitim yuvamızda da değerli hayırseverimiz Osman Ulubaş’ın imzası var. Allah razı olsun. Bizler de hayırseveri bol olan bu şehrin hayırlarına, hayırseverine destek olmak ve eğitime katkı sağlamak için Spor Salonu’nu öğrencilerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

Öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ile birlikte Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’muzu ziyaret ederek, sevgili öğrencilerimiz ve değerli eğitimcilerimizle bir araya geldik. Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızın Rabbim yollarını ve bahtlarını açık eylesin” dedi.

BAKAN ÖZER’DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri’nin eğitim alanında da önde gelen şehirlerden birisi olduğunu ifade ederek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere, eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.