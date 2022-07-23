Kayseri Büyükşehir'den 'doğa'l proje

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ’Doğa Seni Çağırıyor’’ sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampına Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Sarımsaklı Barajı’nda başlayan kampın ilk haftası için kontenjanlar kısa sürede doldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra spor ve kültür sanat alanında zengin içeriklere sahip etkinlik ve faaliyetlere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı yaz sezonu etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından 2018 yılında başlatılan doğa kampları bu yıl da devam ediyor. Sarımsaklı Barajı’nda yapılacak ve yaz boyu devam edecek olan doğa kamplarının ilki 23 Temmuz Cumartesi günü başladı. Yaz boyunca sürecek doğa kampı, ailelere çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra birbirinden farklı etkinliklerle spor ve eğlenceyle dolu bir doğa keyfi sunuyor.

DOĞA İLE BAŞBAŞA SPOR VE EĞLENCE

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen doğa kampında katılımcılar, survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, gece çorbası, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar gibi spor ve eğlence dolu çeşitli etkinliklerle bir doğanın keyfini çıkaracak.

Doğa kampları, 0-7 yaş için ücretsiz olurken, 8-12 yaş için 140 TL, 13 yaş üzeri için 180 TL olarak belirlendi. Ayrıca doğa kampı süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek.

Vatandaşlar doğa kampları ile ilgili duyuru ve rezervasyon bilgilerine, Spor A.Ş. internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Doğa Kampı için kayıtlar ise Fizyospor Merkezi’nden yapılacak.

Bu kapsamda, doğa kampı için kayıtlara ilk haftada yoğun ilgi olurken, Sarımsaklı Barajı’nda başlayan kampın ilk haftası için kontenjanlar kısa sürede doldu.