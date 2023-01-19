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Kayseri Büyükşehir'den Develi'ye spor tesisi

GÜNDEM 19.01.2023, 07:15
Kayseri Büyükşehir'den Develi'ye spor tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu ve Bahçe Düzenlemesi Tanıtım Programı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi ilçesi İbrahimağa Mahallesi’nde 3 milyon 236 bin 200 TL maliyetle Develi Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu hayata geçirildi. Kapalı alanı yaklaşık 1050 metrekare olan zemin kattan oluşan Spor Salonu’nda 780 metrekare oyun salonu, soyunma odaları, duş alanları, ofisler, wc’ler, giriş ve teknik birimler bulunuyor. Ayrıca, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Develi ilçesinde bulunan Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu içerisinde sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir, bu kapsamda yapılan çalışmalarda Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu içerisine toplam 500 ton sıcak asfalt serimi yaparken, serilen 500 ton sıcak asfaltın yatırım bedeli yaklaşık 400 bin TL oldu. Toplam 3 milyon 636 bin 200 TL harcama yapıldı. 

Başkan Büyükkılıç, Develi ilçesinde Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu ve Bahçe Düzenlemesi Tanıtım Programı’na katıldı. 

Büyükşehir Belediyesi ve Öksüt Madencilik iş birliği ile hayata geçirilen Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Kadir Yağlıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak,  Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan ve öğrenciler ile ilçe sakinleri katıldı.

Spor Salonu’nda minik çocukların folklor gösterisi ve saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK TELEFONLA KATILDI

Daha önceden belirlenen programları nedeniyle Develi’deki programa katılamayan Vali Gökmen Çiçek’i telefonla arayan Başkan Büyükkılıç, törende Vali Çiçek’in de konuşmasına yer verdi. Develi’nin her geçen geliştiğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek Develi’deki sportif, bilimsel alanlarda her türlü binaların yenilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, Büyükşehir ve Öksüt Madencilik’in de katkıları ile bu spor salonunun açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde desteğini esirgemeyen Öksüt Madencilik’e teşekkür etti. Madencilik yetkililerin ‘Ne zaman kapılarını çalsak, bir sportif, eğitim ve sosyal alanda talepleri olsa bir varız’ dediklerini de dile getiren Büyükkılıç, spor salonunun Develi’ye hayırlı olmasını dileyerek, Öksüt Madencilik ile birlikte çok projeye imza atacaklarını söyledi.

Büyükkılıç, eğitimin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu ifade ettiği konuşmasında eğitimin yanında sosyal ve sportif yönü zengin olan öğrencilerin gelecek için önem arz ettiğini vurgulayarak, uyum içerisinde çalışıp daha nice tesislerin açılmasını ve nice projelerin hayata geçmesini temenni ettiklerini aktardı.

Konuşmasının sonunda Başkan Büyükkılıç, Develi’deki açılışı gerçekleşen Spor Salonu’na ismi verilen emektar eğitimci Kadir Yağlıoğlu öğretmene de Allah’tan rahmet dileyerek, öğrencilerin üzerinde emeği olan eğitimcinin ailesine teşekkür etti.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ise günün anlam ve önemine işaret ederek, “Değerli okul müdürümüz, rahmetli Kadir Yağlıoğlu’nu çok manidar bir şekilde hatırlamak, anmak ve yaşatmak adına Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde Öksüt’ün katkılarıyla yapılan kapalı spor salonu ilçemizin gençlerinin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişimine çok büyük katkı sunacak. Kayseri’nin tüm ilçelerinde ilin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasına kaldıraç etkisi yaratarak büyük katkılar sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçem adına, okulumuz adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“EĞİTİM CAMİAMIZI HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADINIZ”

Başkan Büyükkılıç’a eğitim camiasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da “Sayın başkanım, sevincimizde yanımızda yer aldınız, acımızda, hüznümüzde yanımızda yer aldınız. Gerek spor kompleksinin yapımında, gerek Bilim Sanat Merkezi’mizin bakım onarımında, okullarımıza halı saha yapımında, küçük onarım bakımlar dâhil eğitim camiamızı hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Camiamız adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Başkan Büyükkılıç’ın kendilerini hiçbir zaman geri çevirmediğini belirterek şöyle konuştu: 

“Develi’mizdeki en büyük ortaokulumuzun bahçesinde böyle bir tesisin yapılması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel Büyükşehir Belediye Başkanımız var ki, gururumuz, Develili hemşehrilerimiz ne zaman yanına varsak bizi geri çevirdiğini asla görmedim. Hele eğitim, okul ile alakalı gittiğimizde öğrenci denilirse ‘akan sular durur’ diyerek bize katkı sağladı. Okullarımızın bütün işlemlerinde bize destek veren bir başkanımız var. Verdiği katkılardan ve varlığından dolayı yine Develi adına huzurlarınızda kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Cabbar, okulun eski müdürlerinden vefat eden Kadir Yağlıoğlu’nun isminin okula verilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Öksüt Madencilik’e teşekkür ederek, tesisin Develi’ye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan ise gençlerin ve çocukların gelişiminde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte katkı sundukları için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve protokol üyeleri, dualarla kurdele kesimi yaparak, Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu’nun açılışını yaptı. Başkan Büyükkılıç, salonun bölümlerini gezerek, incelemelerde bulundu.

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