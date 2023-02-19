Kayseri Büyükşehir'den depremzedelere sıcak yemek ikramı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda depremin merkezi Kahramanmaraş’ta başlattığı sıcak yemek hizmetini aralıksız sürdürüyor. Her gün binlerce kişiye hizmet veren stantlarda depremzede vatandaşlar ile görevlilere sıcak yemek hizmeti sunuluyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yüzyılın deprem felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere desteklerini bölgeye ivedilikle ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda altyapı faaliyetleri, temizlik, barınma ve lojistik ile birlikte gıda, giysi ve diğer malzeme desteği ve ekipleri ile birlikte deprem bölgesinde özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta kurduğu yemek standında bölgedekilere her gün sıcak yemek imkânı sunuyor.

Mobil mutfakları ve aşçı ekibi ile kesintisiz sıcak yemek hizmeti veren Kayseri Büyükşehir, KAYTUR marifetiyle sıcak yemek dağıtım noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün binlerce kişiye sıcak yemek hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi yemek standından bölgedeki depremzede vatandaşlar ve depremin yaralarını sarma çalışmalarına katılan personel ile gönüllüler faydalanıyor.