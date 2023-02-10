Kayseri Büyükşehir'den depremzedelere şefkat eli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla tüm ülkeyi yasa boğan deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta sabahın ilk ışıklarında depremzedelere sıcak yemek dağıttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan iki ayrı deprem sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ihtiyacının karşılanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Devletin şefkat elini yakından hissettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla sabahın ilk saatlerinde depremin yoğun hissedildiği Kahramanmaraş Afşin deprem bölgesinde depremzedelere sıcak yemek dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm imkânlarını deprem bölgesi için seferber ettiklerini vurgulayarak, “Depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla yanlarındayız. Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına tüm kalbimizle, dualarımızla ve bütün imkânlarımızla vatandaşlarımıza destek oluyoruz” diye konuştu.

Depremzedeler de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine uzanan şefkat elinden dolayı teşekkür ederek, “Allah razı olsun devletimizden, Büyükşehir Belediyemize, Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederiz. Afşin’de insanlar sıcak yemeğini yiyor, Allah razı olsun, sağ olsun, devletimiz, milletimiz eksik olmasın. Hoş geldiniz, sefa geldiniz” dediler.