Kayseri Büyükşehir'den 'Deprem ve Hasar Tespit' eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde ‘Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar, BA Yapıların Deprem Davranışı, Hızlı Tarama Yöntemleri ve Hasar Tespit Eğitimi’ gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ODTÜ ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar, BA Yapıların Deprem Davranışı, Hızlı Tarama Yöntemleri ve Hasar Tespiti Eğitimi başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda başlayan eğitim programını, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu da ziyaret ederek, katılımcılara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Eğitime, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve mühendisler katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da depreme karşı tedbirin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Eğitim programında katılımcılara hitap eden ve teşriflerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Değerli hocalarıma Kayseri’mize hoş geldiniz diyorum. Tabi teknik insanlar olarak, önce Allah, güvencemiz sizsiniz. Sizleri seviyor, sizlere güveniyoruz” dedi.

Eğitim vurgusu yapan ve çalışmayı çok anlamlı bulduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Eğitim de bu süreçte bizim olmazsa olmazımız. Eğitimin yaşı, konumu, durumu olmaz, hepimiz kendimizi yenileyeceğiz, anlayışımızı günün koşullarına uyarlayacağız ve yol alacağız. O açıdan Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kıymetli ekibine böyle anlamlı bir çalışmayı yaptığı için, bizim de gerekli hazırlıklarımız zaten var ama yeterli olmayabilir. Onları da giderme adına çok anlamlı buluyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, eğitim kapsamında inşaat mühendislerine deprem hatırlatma eğitimi ve hasar tespit eğitimi yaptıklarını ifade etti.

19-20 Ocak 2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşecek olan ücretsiz eğitimin sonunda katılımcılara ‘Eğitim Sertifikası’ düzenlenecek.