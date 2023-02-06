Kayseri Büyükşehir'den deprem seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Türkiye için ‘geçmiş olsun’ dileyerek, deprem bölgesine Büyükşehir ekiplerinin ilk etapta 25 araç ve 34 personel ile destek için yola çıktığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Depremi hisseden başta Kahramanmaraş olmak üzere bütün şehirlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, “Bu acı depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, 5 kamyon, 5 kepçe, 3 eskavatör, 1 vinç, lojistik tanker, 7 itfaiye aracı, 3 cenaze aracı ve toplam 34 personelin deprem bölgesine çıktığını vurguladı.

Depremden etkilenen 10’un üzerinde ilin yanında olduklarının altını çizen Büyükkılıç, “Böylesi durumlarda koordinasyon büyük önem taşıyor. Depremden etkilenen kardeşlerimiz için dua ediyor, yanlarında olduğumuzu vurguluyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine giden ekiplerin, mesai arkadaşları tarafından uğurlandığını söyleyerek, “Kayseri olarak Kahramanmaraş’ta devam eden arama kurtarma ve enkaz çalışmaları için araçlarımızı yola çıkardık. Şuan için ilk etapta 25 araç ve 34 personel deprem bölgesine yola çıktı. İhtiyaç halinde gerek araç gerekse personel takviyemizi arttıracağız. İnşallah güzel haberler alırız, Rabbim yardımcıları olsun. Tüm Türkiye’mize geçmiş olsun, süreci hep beraber takip etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.