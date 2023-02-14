Kayseri Büyükşehir'den 'çölyak' atılımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş ve diğer şehirde kullanılmak üzere çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşların da gıdadan faydalanması için glütensiz gıda maddesi gönderdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Deprem bölgelerinde, her alanda ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşları da göz önünde bulundurarak depremzedelere glütensiz gıda yardımında bulundu.

TOPLAM 14 BİN SİMİT, EKMEK, KURABİYE VE GEVREK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile harekete geçen Büyükşehir kuruluşları, bu kez de çölyaklı depremzede vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye başta glütensiz 7 bin ekmek, 3 bin simit, 3 bin kurabiye ve bin gevrek olmak üzere toplam 14 bin glütensiz gıda sevk etti.

Konu ile ilgili yaptığı konuşmasında Büyükkılıç, “Deprem bölgesindeki çölyak rahatsızlığı olan kardeşlerimize glütensiz ürünlerimizi sevk ediyoruz. Onların da gıdaya ihtiyacı var, glüten hassasiyetleri var. Onları da düşünmek bizim boynumuzun borcu. Çölyaklı depremzede kardeşlerimize de ulaştırılmak üzere ekmek, simit, kurabiye ve gevrek türü gıda ürünlerimizi sevk ettik, hayırlı olsun, afiyet olsun diliyorum” ifadelerinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİRDEN GÜNLÜK 15 BİN DEPREMZEDE VE GÖREVLİYE SICAK YEMEK VE ÇORBA HİZMETİ

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, deprem üssü Kahramanmaraş’taki deprem bölgesinde, düzenli olarak gıda yüklü 10 araç ve 5 mobil mutfak ile 20 kişilik aşçı ekibi ile hizmete devam ediyor. Söz konusu bölgede oluşturulan yemek stantlarında, depremzede vatandaşlar ile görevlilere günlük 15 bin sıcak yemek ve çorba dağıtımı sağlanıyor.