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Kayseri Büyükşehir'den bisiklet mesaisi

GÜNDEM 03.06.2022, 17:20
Kayseri Büyükşehir'den bisiklet mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS projesi ile Türkiye’ye örnek olurken Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, yapılacak yeni yollarda bisiklet yolu bulunması şartını da uygulamaya koyarak Kayserililere bisiklet kullanımına uygun ortamlar sunuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kentin dört bir yanında yediden yetmişe Kayserililere hemen her alanda hizmet götüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için projelerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, bisikletli ulaşımın en gelişmiş modeli olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS) vatandaşlar tarafından beğeniyle kullanılırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve daha konforlu hale getirilmesi için şehir genelinde bisiklet yollarının sayısı da arttırılıyor. 

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Kayseri’nin düz bir şehir olarak nitelendirilebileceğini belirterek, “Dolayısıyla düz bir şehirde yollarımızın hemen yanı başında bisiklet yolları mutlaka olmalı diye hepimizin aklından geçer. Bu konuda da gerekli duyarlılığı gösteriyor, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Elbette ki daha fazlasını yapma yönünde aldığımız karar doğrultusunda, yeni açacağımız yolların mutlaka bisiklet yollarının orada yer alacağı bir proje hayata geçirilmeli diye talimatlarımızı yağdırıyoruz. Yeni yollarımızda bunu mutlaka hayata geçirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’ın yapılan yeni yollarda bisiklet yolu bulunması talimatıyla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu bisiklet yolu uzunluğu 90 kilometreye çıkarıldı.

3 HAZİRAN DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ KUTLU OLSUN

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla "Dünya Bisiklet Günü" olarak ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü de kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, iklim değişikliği ve hava kirliliği için farkındalık oluşturmak amacıyla 10 kilometrelik parkurda bisiklet turu düzenliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Spor A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirileceğimiz etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sadece bu etkinlikte değil, sağlık ve çevre için bisiklet kullanımını hayatımıza yerleştirelim” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAYBİS UYGULAMASI KAYSERİ VE BİRÇOK İLDE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren ve havaların ısınmasıyla Nisan ayında 2022 sezonunu açan KAYBİS, Kayseri’deki 51 adet bisiklet istasyonu, 600 adet özel tasarlanmış bisiklet ile toplam 90 kilometrelik bisiklet yollarında bisiklet severlerin ihtiyacını karşılıyor.

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