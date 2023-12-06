Kayseri Büyükşehir'den 'At Pansiyonu' hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ‘at pansiyonu’ hizmetini başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz aylarda ‘Atlı Tur’ hizmeti başlatan Kayseri Büyükşehir, şimdi de atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ‘at pansiyonu’ hizmetini uygulamaya koydu. At pansiyonu hizmeti, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kuruluşunun önemli tesislerinden birisi olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleştiriliyor.

Pansiyonda, atların günlük bakımları, sağlık ve beslenmeleri özenle gerçekleştirilirken, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ni ziyaret edebileceği veya 0 530 375 00 38 numaralı telefondan iletişime geçebileceği belirtildi.

Kayserililere sporu sevdiren, bir yaşam biçimi olarak benimseten ve ülke sporuna profesyonel sporcular kazandıran Büyükşehir Spor A.Ş.’nin bu anlamda hizmetleri devam edecek.