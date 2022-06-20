Kayseri Büyükşehir'den asfalt mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlamak adına Kayseri merkezindeki çalışmalarda kullandığı asfalt miktarı günlük 534 ton oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sürekli olarak gelişen ve genişleyen Kayseri’de, yeni yol yapımı ile yol yenileme çalışmaları kapsamında dökülen asfalt miktarında Kayseri, 3 yıl içerisinde asfalta adeta doydu. Bu kapsamda kent merkezindeki yollara dökülen asfalt miktarı toplam 585 bin ton olurken, gün başına düşen asfalt miktarı da 500 tonu aştı.

DÖKÜLEN ASFALT MİKTARINDA SÜREKLİ ARTIŞ

Kayseri’de ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale dönüştürmek için gerek alt ve üst geçitler, gerekse yeni yollar ile yenilenmesi gerekli yolları yenilemek noktasında gayretlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile 3 yıl içerisinde dökülen asfalt miktarını sürekli olarak arttırdı. Buna göre 2019 yılında toplam 159 bin ton sıcak asfalt dökülürken, 2020 yılında 195 bin ton, 2021 yılında ise bu rakam 231 bin tona ulaştı.