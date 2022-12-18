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Kayseri Büyükşehir'den anlamlı iş birliği

GÜNDEM 18.12.2022, 07:15
Kayseri Büyükşehir'den anlamlı iş birliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolüne imza attı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valiliği’nde gerçekleştirilen protokol töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanısıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ile diğer paydaş kurum temsilcileri yer aldı.  

“BU ŞEHRİMİZDE UYUŞTURUCU SATTIRMAYACAĞIZ”

Böylesine gerekli ve önemli bir rehabilitasyon merkezinin hayata geçmesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin çok emeği olduğunu ve kendisi sayesinde bu projenin hayat bulduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, “Biz Kayseri’de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız dedik” diye başladığı konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da destek verdiği Yeşilay Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi yapımında katkısı olan herkese teşekkür etti. Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ile beraber sorumlulukları eşit paylaştıklarını ifade ederek, “Sonu ne olursa olsun bu şehrimizde uyuşturucu sattırmayacağız. Sürekli ama sürekli operasyon yapacağız. Ve bu manada da şehrimizin özellikle hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu manada bu mücadelede ciddi bir destek, ilçe belediye başkanlarımızla verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız zaten bir çok gelişmeden haberdar. Açık yüreklilikle söylüyorum sayın bakanım, siz olmadan olmazdı” diye konuştu.

“BİR YAVRUYU KURTARSAK DÜNYAYI DEĞER”

Kayseri’de hiç umulmayan bazı ailelerin istemeden, arkadaş etkisiyle uyuşturucuya bağımlı hale geldiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, uyuşturucu bağımlılığının sadece polisiye tedbirlerle olmadığını, buna engel olacak sosyal imkânların ve tedavi ortamının gerekli olduğunu vurgulayarak, Kayseri’deki Fen Lisesi’nde 200 dönüm arazide bina yapılarak bu hizmetin gerçekleştirileceğini bildirdi. Özhaseki,“Bir yavruyu kurtarsak dünyayı değer” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı protokol töreninde, konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, diğer paydaş kurum temsilcileri ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç protokole imzalarını attı.

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