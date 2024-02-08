Kayseri Büyükşehir'den altyapıya dev yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce 2023 yılında kanalizasyon hattı için 200 milyon 322 bin TL değerinde yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Su yönetiminde sürdürülebilir bir altyapı oluşturan, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çevre dostu belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, önemli yatırımlar ile 2023 yılına da damga vurdu. Çözüm odaklı çalışma anlayışı ile geleceğe yön veren KASKİ, altyapı kavramına giren tüm hizmetleri Kayseri genelinde eşit bir şekilde dağıtmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Bu kapsamda daha kaliteli altyapı hedefi ile geçtiğimiz yıl 200 milyon 322 bin TL yatırım bedeli ile 184 bin 632 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha yaşanabilir yarınlar hedefi ile ilk gün ki heyecan ve kararlılıkla çalışmaya gayret ettiklerini belirterek, KASKİ’nin çözüm odaklı yaklaşımı ile Kayseri’yi altyapı konusunda önemli bir noktaya getirdiğini kaydetti.

Yapılan altyapı ve üstyapı yatırımları ile vatandaşların hayatlarına dokunabiliyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti: “Kentimizin içme suyu kalitesi, KASKİ’mizin kaynakları doğru kullanması ve sağlıklı su sevkiyatında izlediği doğru politikalar sayesinde güvence altındadır. Çok şükür gelecekteki ihtiyaçları karşılamak adına içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileme, su kayıp-kaçaklarını kontrol altına alma, çevreye duyarlı atık su arıtma projeleri gibi altyapı çalışmalarında, kalıcı ve çözüm odaklı tutum sergileyerek altyapı konusunda şehrimizi önemli bir noktaya getirmeyi başardık. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz önemli projeler, çözüm odaklı çalışma anlayışımızın bir yansımasıdır. Sürdürülebilir bir altyapı oluştururken, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çevre dostu belediyecilik anlayışımızla hizmetlerimizi her noktaya ulaştırmaya gayret ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonra da kentsel altyapı ve üstyapıda proje ve yatırımlarımızı kıymetli halkımızın desteğiyle hayata geçireceğiz. İlk gün ki heyecanımız ile azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”