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Kayseri Büyükşehir'den altyapı atılımı

GÜNDEM 09.05.2023, 08:45
Kayseri Büyükşehir'den altyapı atılımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet kalitesinin artırılması ve konforun yükseltilmesi için gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 yıllık süreçte Büyükşehir ve bünyesindeki kuruluşların kazı talep miktarı aylık ortalama 50 kilometre olarak gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Altyapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kayıtlarına göre 2022 yılından bu zamana kadar aradan geçen toplam 17 aylık süreçte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bünyesindeki kuruluşların toplam kazı talep miktarı 864 kilometreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, başta en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) olmak üzere içme suyu ile atık su, Kayserigaz ile gaz, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ile elektrik ve daire başkanlıkları vasıtası ile kentte altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, şehrin konfor ile altyapı hizmetlerinin arttırılması için gereken kazı taleplerini de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 yıllık süreçte AYKOME’ye toplam 864,27 kilometrelik kazı talebi bildiren Büyükşehir Belediyesi’nde her güne 1,5 kilometrenin üzerinde kazı çalışması düştü. 

KASKİ KAZI TALEBİNDE İLK SIRADA

Kayseri’deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki en büyük altyapı kuruluşu KASKİ, AYKOME’deki söz konusu kazı talep miktarında toplam 383,65 kilometrelik kazı talebi ile gerek Büyükşehir kuruluşları, gerekse Kayseri’deki diğer kuruluşların kazı talep miktarını geride bırakarak ilk sırada yer aldı. KASKİ’yi 288,58 kilometrelik kazı talebi ile Kayserigaz ve onu da 171,46 kilometrelik kazı talebi ile KCETAŞ takip etti.

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