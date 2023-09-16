Kayseri Büyükşehir'den afet sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 20 maddelik gündem karara bağlanırken, yeni kurulan Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın tarafından meclis üyelerine deprem başta olmak üzere ‘afet’ konulu brifing verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 20 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Meclis üyeleri, Talas Belediyesi’ne 120 milyon TL, Yeşilhisar Belediyesi’ne 45 milyon 275 bin TL ve Sarız Belediyesi’ne 15 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi.

Bu kapsamda, Tomarza, Yeşilhisar, Sarız ve Özvatan ilçe belediyelerine toplam 180 milyon 275 bin TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis günlerinin görüşülmesinin ardından Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, meclis üyelerine sunum yaptı. Deprem başta olmak üzere ‘afet’ konulu brifing veren Arın, Afet Daire Başkanlığı’nın 10 Nisan 2023’te oluşturulduğunu, 30 büyükşehir belediyesinden 14’ünde Afet İşleri Başkanlığı kurulduğunu ve hepsi ile iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Başkan Arın, görev tanımını 3 aşamada yapabileceklerini belirterek, “Amacımız, olası afet durumunda odak noktası insan ve insana hizmet etmek olan belediyeciliğin pratikliğini ve kriz çözme kabiliyetini kullanabilmektir. 6 Şubat depreminde başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerimiz ve KASKİ’miz gerek araç gerek ekipman gerekse insan desteği ile afet bölgesine olağanüstü bir çaba gösterdik” diye konuştu.

Kayseri’yi ilgilendiren afetlerin sel, su taşkını, yangın, kuraklık ve deprem olduğunu söyleyen Arın, şöyle konuştu: “Bizim bütün önceliğimiz kentimizi dirençli hale getirmektir. Mevcut fayların durum değerlendirmesini yapmak için paleosismolojik çalışmalardan faydalanıyoruz. Bir diğer çalışma ise mikro bölgeleme çalışmasıdır. Bir de mevcut yapı stoğunun tespiti çok önemlidir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde 2009 yılından itibaren tüm yapıların envanteri konusunda veri tabanı oldukça güçlüdür. Mevcut yapı envanteri konusunda ilçe belediyelerimiz ile yapacağımız ortak çalışma kentimiz için yapmayı planladığımız Deprem Master Planı’nın bir ayağını oluşturuyor.”

Arın, Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen Gecekondu Önleme Bölgesi’nin Kayseri’nin bu konuya verdiği önemin güzel bir örneği olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince ilgili kanunlara istinaden yapılan yerinde dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Arın, Daire Başkanlığı olarak hedeflerini şöyle açıkladı: “Öncelikli olarak kentimizin depremsellik çalışmalarını yapmak ilk hedefimizdir. Olası afetlere karşı arama kurtarma ekiplerini kurmak, halkı bilinçlendirmek, kentimizin mevcut yapı envanterini çıkarmak, yeni yerleşim yerleri oluştururken güncel verilerden yararlanmak, risk tespit edilen bölgelerde kentsel dönüşüm teşviklerini hızlandırmaktır.”

Afet İşleri Daire Başkanı Arın ayrıca, AFAD Akrediteli Köpek Timi kurma çalışmalarının başladığını, hızlı tarama yöntemlerini yapay zeka ile buluşturacaklarını, halkı bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını, olası afet durumunda iletişimin kesintisiz olması için GSM operatörleri ile görüştüklerini anlattı.