Kayseri Büyükşehir'den 95 milyonluk yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinin ve turizmin gözbebeği olan Kapuzbaşı yolu olarak bilinen 25 kilometrelik Yeşilköy-Kapuzbaşı hattında 95 milyon 580 bin TL maliyetle 45 bin ton asfaltın kullanılacağı çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla tüm ilçelerde güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için çalışıyor. Şehir merkezinde olduğu gibi, tüm ilçelerde de ulaşımda güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden fedakârca çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeşilköy-Kapuzbaşı hattında 95 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz, Yahyalı’nın eşsiz turistlik değerini içerisinde barından Aladağlar Milli Parkı içerisinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri yollarını bitümlü sıcak karışım asfaltla buluşturmaya devam ediyor” dedi.

Ekiplerin Yahyalı ilçesinin ve turizmin gözbebeği olan Kapuzbaşı yolu olarak bilinen Yeşilköy-Kapuzbaşı hattında hummalı bir çalışma yaptığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “25 kilometrelik yolda 45 bin ton Bitümlü Sıcak Asfalt malzeme ile asfalt çalışması yapacak olan Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt yapımı öncesi bu yolların altyapısının iyileştirilmesi ve yol genişletilmesi çalışması tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, bu önemli hizmetin 95 milyon TL’yi bulacağına işaret ederek, “Altyapı ve genişletme çalışmalarının ardından, ivedilikle asfalt yapım işini tamamlanarak bölge halkının kullanımına açılması planlanırken, bu yatırımın Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 95 milyon 580 bin TL olacak” ifadelerini kullandı.

İlçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşım hizmeti kapsamında yol çalışmaları tüm hızıyla sürdürecek.