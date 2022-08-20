Kayseri Büyükşehir'den 89 öğrenciye staj imkanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü genç ve öğrenci dostu faaliyetler çerçevesinde 2022 yılında 89 üniversite öğrencisine staj imkânı sundu. Büyükşehir’de staj yapma fırsatı yakalayan öğrenciler Başkan Büyükkılıç’a sunulan imkânlardan dolayı teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında imza attığı genç ve öğrenci dostu hizmetlerle gönüllere dokunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine Başkan Büyükkılıç’ın her alanda gençlere fırsat vermeyi önceleyen talimatları ile gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Staj Seferberliği Projesi çerçevesinde oluşturduğu Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu üzerinden staj yapmak üzere başvuruda bulunan 89 üniversite öğrencisinin başvurularını kabul ederek, öğrencilere staj imkânı sundu.

89 öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama, Harita ve Kadastro, Halkla İlişkiler ve Radyo Televizyon, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Yapı Denetim, Veterinerlik, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Mimari Restorasyon, Elektrik-Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile meslek yüksekokullarının bölümlerinden başvuruda bulunarak Büyükşehir’in ilgili birimlerinde staj yapma fırsatı yakaladı.

Staj yapan 89 üniversite öğrencisine, staj yaptıkları birimlerin yetkilileri tarafından iş deneyimi ve tecrübe kazandırılmak amacıyla staj süreci boyunca destek verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nde, öğrenim gördükleri bölümlerle alakalı birimlerde staj yaparak tecrübe edinme fırsatı bulan öğrenciler, sunulan imkânlardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükşehir ayrıca staj imkânı sunduğu 89 üniversite öğrencisine, ilgili mevzuat gereği asgari ücretin yüzde 30’u oranında ücret ödemesi yaptı.