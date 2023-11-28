Kayseri Büyükşehir'den 4 ilçeye doğal gaz müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Yerel yöneticiler olarak, hep birlikte el ele vermek suretiyle 16 ilçe başkanımızla çalışmalarımız sürüyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle el ele gönül gönüle vermek suretiyle tüm ilçelerimizle birlikteyiz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri modeli belediyecilik olarak Türkiye’ye örnek gösterilen bir yerel yönetim anlayışı ortaya koyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, takdir toplayan yerel yönetim hizmetlerine dair açıklamalar yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Kayseri’de 16 ilçe belediyesiyle el ele gönül gönüle olduklarını ve bu kapsamda çalışmalara, hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye çapında takdir topladıklarını ifade eden Büyükkılıç şunları söyledi: “Hep birlikte el ele vermek suretiyle 16 ilçe başkanımızla çalışmalarımız sürüyor. Millet bahçemiz içerisinde belediye tesislerinde hala çalışmalarımız devam ediyor. Kütüphanemiz var. Mutfak Sanatları Merkezi’miz var. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Ama Allah’a şükürler olsun Kayseri tarafından kabul görmüş, Kayseri’mize yakıştırılmış, ulusal basında da yerelde de aynı takdiri alıyoruz. Bütün bu güzelliklerle birlikte Kayseri’mizi ulaşım, turizm, kültür başlıkları altında, aynı şekilde ulusal bazda şehrimizi tanıtma anlamında havalimanı terminal binamızla, alt geçitlerimizin yapılmasıyla, elbette bu şehrin ticari yönüyle, yani her yönüyle bu şehri ön plana çıkartacak hizmetler yapıyoruz.”

Doğal gaz ulaşmayan hiçbir ilçe kalmaması için göreve geldiği günden bu yana büyük çaba harcadığını dile getiren Büyükkılıç, aralık ayında Felahiye ve Özvatan’ın doğal gaz ile buluşacağını, 2024 yılında ise Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinin doğal gaza kavuşacağını kaydetti.