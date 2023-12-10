Kayseri Büyükşehir'den 16 ilçeye doğal gaz müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan ilçelerinin doğal gaz ile buluşmasının ardından yarın da Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğal gaza kavuşması için ilk adımı atacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Kayserigaz, Kayseri merkez dâhil 14 ilçede yaklaşık 700 bin aboneye doğal gaz hizmeti sunarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özverili gayretleriyle 16 ilçe de doğal gaz ile buluşacak.

Başkan Büyükkılıç’ın yoğun gayretleriyle yapılan çalışmaların ardından 5 Aralık’ta Felahiye ve Özvatan’a doğal gaz arzı sağlanırken, son iki ilçe olan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinin doğal gaz ile buluşması için de ilk adım atılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün saat 11.00’de Pınarbaşı Belediyesi önünde, 13.00’te ise Sarız Belediyesi önünde Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni düzenlenecek” dedi.

Tüm ilçelerin doğal gaza kavuşması için kolları sıvadıklarını, 16 ilçenin de doğal gaz ile buluşması için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkez ve merkeze en uzak noktadaki hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet için gayret gösteriyoruz. Kayseri’miz merkez ve kırsal olarak bir bütündür, her bir vatandaşımız başımızın tacıdır ve biz onların hizmetkârıyız. Bu anlayışla Kayseri’mizde doğal gaz olmayan bir bölge kalmaması için yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Pınarbaşı ilçesindeki Güney, Gümüşgün, Uzunyol, Yeniocak, Yenicami, Kerimoğlu, İnönü, Kayaönü ve Hürriyet (merkez) mahallelerine ait imar ve mülkiyet sorunu bulunmayan cadde ve sokakların doğal gaz arzı sağlanacak. Ayrıca, Sarız ilçesindeki Kuşcu, İncedere, Yeni, Kızılpınar, Bahçeli ve Günesen (merkez) mahallelerine ait imar ve mülkiyet sorunu bulunmayan cadde ve sokakların doğal gaz arzının sağlanması planlanacaktır. İki ilçemize de hayırlı, uğurlu olsun.”