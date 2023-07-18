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Kayseri Büyükşehir'den 13.5 milyon liralık yatırım

GÜNDEM 18.07.2023, 09:45
Kayseri Büyükşehir'den 13.5 milyon liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, park, hobi bahçesi ve mesire alanlarına, estetik ve teknolojik gibi yaklaşık 13,5 milyon TL’lik yeni yatırımlar yapıldığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanları ile vatandaşlara temiz, çeşitli donanımlara sahip sosyal yaşam alanları sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında park ve bahçe,  mesire alanı, hobi ve organik bahçeler ile hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerinin, sorumluluk alanındaki park, bahçe, mesire alanları ile hobi ve organik bahçelerindeki özellikle gençlere ve çocuklara uygun sosyal ve kültürel yaşam alanları ile sportif aktiviteler ve eğlence bölümlerini artırmaya devam ettiğini vurguladı.

8 MİLYON 279 BİN TL’LİK YENİ YATIRIMLAR HİZMETE SUNULDU

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nca 2023 yılı içerisinde toplam yatırım maliyeti 8 milyon 279 bin TL olan 30 adet ahşap altıgen kameriye, 500 adet ahşap piknik masası, 100 adet üçgen çatılı metal taşıyıcılı ahşap piknik masası, 200 adet metal taşıyıcılı çatılı bank, 300 adet profil ayaklı ahşap bank, 300 adet döküm ayaklı bank, 150 adet Japon polyester çatılı piknik masası, 600 adet metal çöp kovasının hizmete sunulduğunu belirtti.

5 MİLYON 196 BİN TL’LİK YATIRIMLAR DA HİZMETE SUNULACAK

Büyükkılıç, bu hizmetlere ilaveten yapımı devam eden hobi bahçelerinde kullanılmak üzere yatırım maliyeti 2 milyon 478 bin TL olan 500 adet piknik masası alımı işi ve şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere yatırım maliyeti 2 milyon 716 bin TL olan 200 bank, 100 kamelya, 3 bisiklet parkuru, 5 takım 10’lu yetişkin spor aleti ve 10 çocuk spor aleti alımı işinin ihale sürecinin tamamlanma aşamasında olduğunu, en kısa sürede hizmete sunulacağını vurguladı.

Bu hizmetlerle beraber park, hobi bahçesi ve mesire alanlarına 13 milyon 473 bin TL’lik yeni yatırımları Kayserililere kazandırdıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak park, bahçe ve mesire alanları gibi vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bölgeleri daha da güzelleştirerek, Kayserililere keyifli ve nezih mekânlar sunmaya devam ediyoruz. Özellikle çocuk ve gençlerimizin keyifle vakit geçirecekleri estetik ve teknolojik bu hizmetlerimizin şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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