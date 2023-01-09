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Kayseri Büyükşehir'den 1 milyar liralık enerji tasarrufu

GÜNDEM 09.01.2023, 08:45
Kayseri Büyükşehir'den 1 milyar liralık enerji tasarrufu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayata geçirdikleri projelerle enerji üretimi ve tasarrufuna önemli katkı sağladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında çevreci, insan odaklı ve çok yönlü bir yerel yönetim anlayışı sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji üretimi ve enerji tasarrufu noktasında önemli çalışmalara imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz KCETAŞ olarak Kayseri’de toplumun enerji verimliliği, bilinç düzeyini arttırma konusunda geleceğimizin teminatı olan çocuklara ve gençlere yönelik her yıl düzenli olarak okullarda seminerler düzenlemekteyiz” dedi.

“ENERJİDEN KISALIM, DÜNYANIN ÖMRÜNÜ UZATALIM”

Gereksiz harcanan enerjinin kaybedilen emek olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. Enerjiden kısalım, dünyanın ömrünü uzatalım. Elektrik dağıtım sektöründe topraklama iletkeni olarak bakır yerine galvanizin kullanımına yönelik Ar-Ge projesi ile ülkemize yaklaşık 1 milyar Türk Lirası katkı sağlamış bulunmaktayız. Yapılan tasarruf sadece parasal yönden olmayıp, enerji üretimi için kullanılan fosil kaynakların tüketiminin azalmasına ve dünyanın ısınmasına neden olan sera gazları ve karbondioksit miktarının azalmasına katkı sağlayarak, çevrenin korunması da sağlanacaktır.”

TASARRUF GENELGESİNE TAM UYUM

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla tasarruf genelgesine tam uyum sağladığını belirtti.

TASARRUF SAĞLAYAN AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Büyükkılıç, günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayarak geleceğe yatırım yapmak noktasında önem verdikleri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehir’ uygulamalarının hizmet kalitesini arttırırken enerji tasarrufuna da katkı sağladığına dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyesi’nin diğer bir ‘Akıllı Şehir’ uygulaması olan ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması kapsamında kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak araç trafiğinin daha yoğun olduğu güzergâhlara verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirleniyor. Bu sayede araç sayısının fazla olduğu kavşaklarda gereksiz beklemelerin önüne geçilerek trafik yoğunluğu azaltılıyor. Yakıt tasarrufuna da önemli katkıda bulunan sistem ile araçların sera gazı emisyonu oranı minimuma indirilmiş oluyor” diye konuştu.

KASKİ’DEN 103,9 MİLYON TL YATIRIM BEDELİ İLE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmek için 103,9 milyon TL değerinde yatırım bedeli ile Güneş Enerji Santrali (GES) kuracağını da hatırlattı.  Büyükkılıç, yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımı azaltılmış olacağını, imalat çalışmalarının kısa süre önce başlayan proje ile yılda yaklaşık 25 milyon TL’lik tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde imza attığı yatırımlarla Türkiye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji tasarrufu noktasında da dikkat çeken başarılarıyla takdir topluyor.

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