Kayseri Büyükşehir'de işler 'yol'unda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar yağışı sonrası kapanan 111 mahallede 849 kilometrelik yolda ulaşımın sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için mücadele etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinde kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 111 mahallede 849 kilometrelik yolda ulaşımın sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için mücadele etti. Ekipler, Sarız ilçesindeki bir hasta vatandaşa ulaşmaya çalışan ambulans için de yoğun mücadele verdi.

Kentin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırırken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, karla kaplanan mahalle yollarına anında müdahale etti.

Tüm hazırlıklarını yaparak gerekli tedbirleri alan ve teyakkuzda bekleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kırsal mahalle yollarında gece saatlerinde başlattıkları kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri hummalı çalışmalarda, Pınarbaşı ilçesinde 46 mahallede 383 kilometre, Sarız’da 43 mahallede 301 kilometre, Bünyan’da 12 mahallede 86 kilometre yolu anında ulaşıma açarken Develi’de 5 mahallede 41 kilometre, Akkışla’da 2 mahallede 15 kilometre ve Özvatan’da 3 mahallede 23 kilometre yolun ulaşıma kapanmasına izin vermedi. Ekipler toplamda 111 mahallede 849 kilometre karla kaplanan yolda ulaşımın sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için çalışma yaptı.

HASTA VATANDAŞ İÇİN YOĞUN MÜCADELE

Öte yandan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri yoğun mücadele sonucu, Sarız ilçesi Sancakağıl Mahallesi’nde gece saatlerinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmaya çalışan ambulansın bölgeye ulaşmasını sağladı.

Büyükşehir’in sorumluluğunda bulunan kırsal mahalle yollarında hiçbir kapalı yol bulunmazken, karla mücadele ekipleri, 7 ayrı ekip noktasında 24 saat çalışma esasına göre hazır olarak bekliyor.

Kış boyunca ekipler, kırsal mahallelerde toplam 128 personel ve 60 araç ile 3 bin 477 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapacak.