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Kayseri Büyükşehir'de işler 'yol'unda

GÜNDEM 19.07.2023, 10:45
Kayseri Büyükşehir'de işler 'yol'unda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı’nı Kayseri Havalimanı yoluna bağlayacak olan, Yakut, Zümrüt ve Saraybosna Mahalleleri içerisinden geçen Akmescit Caddesi ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi olarak adlandırılan, 60 milyon TL maliyetle projelendirilen yolda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından son aşamaya gelinen Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı yapım çalışmaları özverili bir şekilde tüm hızıyla sürüyor.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nı KASKİ yanından ve Kocasinan Bulvarı’nı Fuzuli Caddesi devamından başlayarak yeni yapılan havaalanı önünde birleştirecek yol yapım çalışmalarına devam edilirken, genişliği 30 metre, uzunluğu yaklaşık 5 kilometrelik ana arter yolun Yakut, Zümrüt ve Saraybosna Mahalleri içerisinden geçen Akmescit Caddesi ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi olarak adlandırılan 1700 metrelik kısmında su, kanal, doğalgaz gibi altyapı ve yol çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarına başlandı.

Asfaltlama çalışmalarına başlanan yol güzergâhı boyunca geliş ve gidiş yönlerinde altyapı kurumlarına ait hatların tesisi, toprak işleri ve temel malzemesi gerçekleştirilirken, sıcak asfalt serimine başlandı. Yaya yollarının ve güzergâh üzerindeki kavşakların düzenlenmesi ile bölgedeki mevcut ulaşım yollarına güvenli ve konforlu yeni bir yol daha eklenmiş olacak. 

HEM HAVALİMANINA HEM DE ŞEHRİN DOĞU BÖLGELERİNE HIZLI VE GÜVENLİ ERİŞİM

Yapımı yine Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen havaalanı ile yeni hal arasındaki yol ve Bekir Yıldız Bulvarı arasında erişime imkân verecek bu yol tamamlandığında Kadir Has Kongre Merkezi çevresindeki mahallelerden hem havalimanına hem de şehrin doğu bölgelerine hızlı ve güvenli erişim imkânı sağlanacak. Devam eden yapım çalışmaları 3 etap şeklinde planlanan yolun ilk 2 etabında yürütülüyor. Son etapta ise kamulaştırma çalışmaları devam ederken, bu işlem sonrasında yapılacak çalışmalara müteakip yol nihai şeklini alacak. Hâlihazırda devam eden, asfalt serimi başlanan çalışmalarda ilk 2 etap tamamlanarak önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. 

11 KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI

Yaklaşık 1700 metre uzunluğunda, 30 metre imar genişliğine sahip yolda geliş ve gidiş yönlerinde yol, yaya yolu, bisiklet yolu yapımı ile bölge halkına uzun süre hizmet vermesi beklenen içme suyu ve kanalizasyon altyapısı oluşturulması amaçlandı. Bu kapsamda, 2 bin 750 metre içme suyu imalatı, 9 bin 72 metre kanalizasyon ve yağmursuyu imalatı olmak üzere 11 bin metreyi aşkın altyapı hattı döşendi. Toplam maliyeti yaklaşık 60 milyon TL'yi bulacak olan bu yol, toprak işleri, yaya yolu, bisiklet yolu ve çevre donatılarıyla sıcak asfalt yapılarak hizmete açılacak. 

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