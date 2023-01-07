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Kayseri Büyükşehir çağrıya sessiz kalmadı

GÜNDEM 07.01.2023, 11:45
Kayseri Büyükşehir çağrıya sessiz kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında 992 bin 350 çağrıya cevap verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Alo 153, her yıl daha fazla sayıda vatandaşa ulaşarak Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında köprü görevi görmeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, kent genelinde Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında ve vatandaşların talep ve önerilerinin ilgili birimler tarafından değerlendirilerek neticelendirilmesi konusunda Kayseri’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak Kayseri’nin iletişim numarası oldu.

Kayserililerin birçok konuda dilediği an kolaylıkla ulaşabildiği Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi’nde, 2022 yılında 992 bin 350 çağrı cevaplandı. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek anlık olarak ilgili birimlere yönlendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS’ten otoparka, zabıta hizmetlerinden park bahçe hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunarak Büyükşehir ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü kurdu.

Ayrıca, merkez ve kırsal ilçeler de dahil olmak üzere kent genelinde etkin ve kaliteli bir yerel yönetim anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili teşekkür çağrıları da İletişim Merkezi kayıtlarına geçti.

72 BİN 908 TALEP İŞLEME KONULDU

Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi’nde yıl boyunca cevaplanan 992 bin 350 çağrı içerisinden 72 bin 908’i incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer çağrılarda vatandaşa anlık olarak çözüm üretilerek hızlı bir hizmet sunuldu.

Alo 153 İletişim Merkezi tarafından yıl boyunca cevaplanan 992 bin 350 çağrı içeresinde en fazla başvuru alınan konular arasında ulaşım alanı ilk sırada yer alırken, alınan çağrılarda vatandaşların otobüs ve raylı sistem seferleri ile alakalı talep ve önerilerine anlık olarak yanıt verildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yatırım ve projeleriyle kentin konforunu arttırıp Kayserililere etkin ve kaliteli yerel yönetim hizmetleri sunarken, diğer taraftan kamu kurumları ile vatandaş arasında iletişimin ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde Alo 153 İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer aldı.

İLETİŞİM KÜRESİ’NE YOĞUN İLGİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti vatandaşların ayağına götürerek faaliyete başlattığı İletişim Küresi’ni 22 bin 500 vatandaş ziyaret ederken, yurt dışında yaşayan vatandaşların kente geldiğinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabildiği AKİM’de (Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Bürosu) 2 bin 700 vatandaşa hizmet verildi.

BÜYÜKŞEHİR HER YERDE VATANDAŞLARLA İLETİŞİM HALİNDE

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa personeli, üniversiteyi kazanarak şehre gelen öğrencilere de tanıtım, rehberlik ve danışma hizmeti de verdi. Büyükşehir’in üniversiteli Öğrencilere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında 2 bin öğrenciye hizmet verilirken, 2. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda kurulan stantta 1000, 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda kurulan stantta 10 bin, 21-22 Mayıs Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında kurulan stantta 750 vatandaş Büyükşehir’in hizmetinden faydalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa personeli tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerde toplamda 38 bin 950 vatandaşa kaliteli ve etkin bir şekilde hizmet sunuldu. Söz konusu faaliyetlerde ise toplam bin 41 başvuru kayıt altına alınarak, incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarıldı.

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