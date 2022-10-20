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Kayseri Büyükşehir bulvarları bağlayacak

GÜNDEM 20.10.2022, 10:45
Kayseri Büyükşehir bulvarları bağlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ilçesinde Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Erciyes Bulvarı’nı Talas Bulvarı’na bağlayacak olan yolun ulaşıma açılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Şehrin ulaşım ağını arttırmak, daha konforlu bir ulaşım sunabilmek için Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Erciyes Bulvarını Talas Bulvarına bağlayacak olan yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki yolun kullanıma açılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, imar uygulaması yapılarak temizlenen alanlarda yol güzergâhı üzerinde bulunan yapılar ve eklentilerin enkaz kamulaştırma çalışmaları hak sahipleri ile uzlaşma sağlanılarak hiçbir mağduriyet oluşturulmadan tamamlandı. 

Bu bölgede söz konusu yapılar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılırken, kentte daha konforlu, daha güvenli ulaşım için hizmetlerin süreceği kaydedildi.

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