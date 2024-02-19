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Kayseri Büyükşehir Belediyesinde personele seminer

GÜNDEM 19.02.2024, 09:12
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde personele seminer

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından Teknik Personelin Hukuki Sorumlulukları Semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın direktifleri ile önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu bilinçle eğitim ve mesleki eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, her alanda eğitim ve gelişime verdiği özel önem doğrultusunda hem vatandaşlara yönelik hem kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ve seminerler düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi seminerlerine bir yenisini ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından aylık mesleki eğitimler ve seminerler kapsamındaki Şubat ayı programı çerçevesinde Teknik Personelin Hukuki Sorumlulukları Semineri düzenlendi. KCETAŞ Konferans Salonu’nda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi iş birliğinde düzenlenen seminere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, seminer konuşmacısı Dr. İnşaat Mühendisi ve Avukat Levent Mazılıgüney katıldı.

Seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri’yi afetlere karşı dirençli hale getirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın direktifleri ile önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Elcuman, bu bilinçle eğitim ve mesleki eğitimlere devam ettiklerini belirterek, “Mimar ve mühendislerden oluşan bir gruba sayın hocamız sorumlu oldukları hukuki süreci ve 6 Şubat depremlerinden sonra devam etmekte olan davalar hakkında bilgilendirme yaptı, kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

“DEPREM MASTER PLANIMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

TÜBİTAK ve Maden Tetkik arama Enstitüsü ile çalışmalar yaptıklarını ve çalışmalar neticesinde deprem master planını hayata geçireceklerini ifade eden Elcuman, “Şehrimizi depreme dirençli hale getirmek için 200 milyon metrekare alanda mikro beme çalışması yine TÜBİTAK ve Maden Tetkik arama Enstitüsü ile şehrimizi etkilemesi beklenen fayların karakteristiklerini ortaya çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bunların tamamlanmasıyla deprem master planımızı hayata geçireceğiz ve kendimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için çok önemli bir adım atmış olacağız” diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin teknik personeli ile serbest çalışan mühendis ve mimarlardan oluşan katılımcılarla üç oturum şeklinde gerçekleşen seminerde teknik personel için temel hukuki kavramlar, teknik personelin hukuki sorumlulukları ve 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından yaşanan dava süreçleri konuları işlendi.

Seminer sonunda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Dr. İnşaat Mühendisi ve Avukat Levent Mazılıgüney’e plaket çini takdim etti.

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