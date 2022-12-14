Kayseri Büyükşehir Antalya'da sel yaraları sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 8 personel, Antalya’da ekiplerin çalışmalarına destek vermek amacıyla yola çıktı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yaşanan doğal afetlerde vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Antalya’da yaşanan sel felaketi için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekip, dün akşam yola çıktı.

İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları, afet bölgesi olan Antalya’ya gitti. Antalya ekibi, dün akşam mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Antalya ilinde Finike, Kumluca ve Serik ilçelerinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahalede bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediyemiz 2 araç, 8 personel ile gerekli araç ve malzemelerle donatılmış ekiplerini sel bölgesine sevk etti ” diye konuştu.

Kızılkan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mağdur ve mazlumun yanında olduğunu her zaman gösterdiği gibi bu anlamda yine aynı anlayış ile hareket ettiğini vurguladı.

Temizleme çalışmaları aralıksız devam ederken, devletin imkânları ve milletin destekleriyle sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraların sarılmasına hep birlikte devam ediliyor.