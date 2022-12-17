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Kayseri Büyükşehir 652 milyon lira ek bütçe

GÜNDEM 17.12.2022, 12:45
Kayseri Büyükşehir 652 milyon lira ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 652 milyon TL’lik ek bütçe verilmesi talebi kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

2022 YILININ SON MECLİSİ TOPLANDI

Toplantıda 10 maddelik gündem karara bağlanırken, bu toplantı 2022 yılının son meclis toplantısı oldu.

Meclis’te, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 652 milyon TL’lik ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da görüşüldü. Talep, meclis üyelerince kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç ek bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gündem maddeleri arasında, Develi İlçesinde uygun görülecek bir yere Dr. Şahin Türkboyları isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu da görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, merhum Türkboyları’na Allah’tan rahmet diledi.

Meclis üyeleri, Hacılar ilçesinde hayırsever Özkaya Ailesi tarafından yaptırılan mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait Halit Özkaya Kütüphanesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesine 15 yıllığına tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nu da oy birliği ile kabul etti.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükkılıç, meclisin sonunda, “2022 yılının sonuna geldik, inşallah 2023 yılını huzurla, hep beraber güzel çalışmalar yapmayı Mevlam nasip eylesin. Şimdiden yeni yılınızı da kutluyorum” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE KAYSERİ “YATIRIM” LİDERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki 30 büyükşehir arasından, bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak bir kez daha Türkiye’de ilk sırada yer almıştı. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 61.31’lik oran ile yatırıma en çok kaynak ayıran büyükşehir belediyesi olarak bir kez daha zirvede yer almıştı.

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