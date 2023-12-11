Kayseri Büyükşehir 60 yıllık rüyayı gerçekleştiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde ‘Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ne katıldı. İlçenin 60 yıllık rüyasını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız’a doğal gaz için ilk adımları attıklarını belirterek, ilçede ihtiyaç sahibi 250 aileye kombi desteği vereceklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleriyle geçtiğimiz hafta yapılan çalışmaların ardından Felahiye ve Özvatan’a doğal gaz arzı sağlanırken, bugün de Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğal gaz ile buluşması için ilk adım atılıyor.

İlk olarak Pınarbaşı ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, burada ‘Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni öncesi, heyet tarafından Türklük Anıtı’nda karşılandı. Anıtı ziyaret eden Büyükkılıç, 16 Türk devletini simgeleyen Türklük Anıtı’nda beraberindeki heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Pınarbaşı Belediyesi önünde gerçekleşen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayserigaz Genel Müdürü Ertan Yıldız, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Pınarbaşı’mızın kıymetli insanlarına ve başkanımız ile değerli ekibine bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Bu ilçemiz hem Malatya’mızdan hem Kahramanmaraş’ımızdan gelen yolcularımızın buluşma kavşağıdır. Deprem döneminde burada yapmış olduğu fedakârlıkları her zaman övgüye layık diyerek, huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

“BURALARDA İLK ADIMI ATIYORUZ”

Büyükkılıç, 4 ilçeden sonra Pınarbaşı ve Sarız’a da doğal gaz için ilk adımları attıklarını belirterek, “Doğal gaz konusu hepimizin gündeminde olan konuydu. Akkışla’mız, Sarıoğlan’ımız, Özvatan’ımız ve Felahiye’miz gaz beklenen yerlerdi, onlar tamamlandı. Şimdi sıra Pınarbaşı’mıza ve Sarız’ımıza geldi. Buralarda ilk adımı atıyoruz. En kısa zamanda altyapı çalışmaları tamamlanmak suretiyle Pınarbaşı’mızda fedakâr insanların olduğu, her zaman gururumuz olan, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı insanların olduğu bu güzel ilçemize de gazın verilecek ve doğal gaza kavuşacak” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise kentteki cumhur ittifakı anlayışının tüm ülkeye örnek olduğunu belirterek, “Kayseri’nin cumhur ittifakı anlayışı kapsamında Türkiye’ye örnek olacak iş birliği anlayışı ve çalışma performansı ile her yönüyle göz doldurdu. 2019’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh bey, sağ olsun dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nı Kayseri’ye davet etti ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde kendisi ile bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda şehrimiz ile alakalı toplantının ana gündemi olan ilçelerin doğal gaza erişimi konusuydu. Bu konunun sürekli takipçisi olduk” şeklinde konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da kurucu liderleri Alparslan Türkeş’in ata toprağı Pınarbaşı’da böyle hizmetlere şahit olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Ersoy, Başkan Büyükkılıç’a tüm ilçelere verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Menduh Uzunluğu başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın vermiş olduğu desteklerle çok güzel hizmetlere imza attı” diyerek, ilçede yapılan hizmet ve yatırımları anlattı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “HİZMET” TEŞEKKÜRÜ

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise “Hepiniz Pınarbaşı’mızın 60 yıllık rüyasının son bulduğu doğalgaza kavuşacağının ilk adımının atıldığı açılış törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz” dedi. Uzunluoğlu, Başkan Büyükkılıç’a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

Kayserigaz Genel Müdürü Ertan Yıldız ise, “Bugün burada bir müjdeyi veriyoruz. Bu sayede 110 kilometrelik hat yapacağız. 9 mahalleye doğal gaz getireceğiz. Hedefimizde ilk aşamada bin 800 vatandaşımızı doğal gaz ile buluşturmak var” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın 5 yıldır planlamayı yapmaları için sürekli yardımcı olup, yor gösterdiğini, emeklerinin çok büyük olduğunu belirten Yıldız, emeklerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN PINARBAŞI, SARIZ, ÖZVATAN VE SARIOĞLAN’A 250 KOMBİ HEDİYE

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘tesisat sizden, kombi bizden’ sloganı ile “Bu güzel sözleri, bu güzel övgüleri, bu güzel birlikteliği bir hediye ile taçlandırmak istiyorum” diyerek, Pınarbaşı’nın güzel insanlarına 250 tane kombi hediye edeceklerini söyledi.

Daha sonra Büyükkılıç, Sarıoğlan, Özvatan ve Sarız ilçelerinde de ihtiyaç sahibi ailelere kombi desteği vereceklerini belirterek, “250’şer de onlara diyoruz. Kombisini alamayan, ihtiyaç sahibi aileler başımızın tacıdır. Biz de destek olalım, herkes bu imkândan istifade etsin” dedi.

Pınarbaşı programının ardından Büyükkılıç, beraberindeki protokol ile birlikte, Sarız Belediyesi önünde doğal gaz altyapı çalışması başlangıç törenine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.