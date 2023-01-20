Son Dakika

Kayseri Büyükşehir 16 ilçeyi ihya etti

GÜNDEM 20.01.2023, 08:15
Kayseri Büyükşehir 16 ilçeyi ihya etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022'de de ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, 16 ilçenin dört bir köşesini hizmetle buluşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle 16 ilçenin talepleri için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, sosyal tesislerden, sıcak asfalt, yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar ilçelerde dokunmadık alan bırakmayan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da ilçeleri birbirinden önemli hizmetlerle buluşturdu.

Hem belediye başkanlarının, hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyen Başkan Büyükkılıç, 16 ilçede birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 yıl içerisinde 16 ilçeye 100 kez hizmetlerle dolu ziyaretler gerçekleştirdi. 

2022 yılında “150.Yılda 150 Proje” Sloganı doğrultusunda “Her İlçeye Millet Bahçesi” projeler kapsamında Yeşilhisar ilçesine Millet Bahçesi yapım çalışmaları tamamlanarak, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. 

İncesu Saraycık Okulu’nun ve İncesu cephe düzenlemesi yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, projesi tamamlanan İncesu Yufka Üretimi Merkezi’nin yapım çalışmalarına başladı. İncesu Karamustafa Paşa Kervansarayı Arasta Çarşısının Onarımı çalışmaları tamamlanırken, İncesu Agios Dimitrios Rum Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yeşilhisar ilçesinde Kapalı Yüzme Havuzu ile Yeşilhisar Kütüphane ve Yeşilhisar Mini Terminal ve Kapalı Pazar Yeri’nin yapım çalışmaları devam ederken, Sarız Millet Kıraathanesi, Pınarbaşı İlçesi İtfaiye Binası, Bünyan Pazar Yeri ve Mini Terminal binası, Bünyan Cam Teras Projesi, Develi Kapalı Spor Salonu’nun yapımı tamamlanarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

KIRSALA YARIM MİLYARLIK HİZMET

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesime, başta yol olmak üzere, sosyal donatıları da içeren 446 milyon 267 bin TL hizmet ve yatırım gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nce kırsal mahalle yollarına 71 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım asfalt yapılarak yol konforunun artması sağlanırken, kırsal mahalle yollarına 78 kilometre birinci kat ve 424 kilometre ikinci kat asfalt sathi kaplama yapıldı. 

Asfalt bakım ve onarım için toplam 60 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yama Malzemesi kullanılırken, kırsal mahalle yollarında 1 adet 21 metre açıklıklı köprü yapıldı ve işlevini kaybeden menfezlerin yerine 18 mahalle yolunda 275 adet çeşitli ebatta baks kullanıldı. 

Ayrıca yol geçişlerinde 65 bin 860 metre korige boru kullanan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle yollarına 4000 adet kar direği, 3325 düşey trafik işaret levhaları, 25 bin 300 adet CTP ve 91 ton yol çizgi boyası ile gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak yol güvenliğini sağladı.

3 bin metre kar siperi ve 9.bin 600 metre otokorkuluk yapılan kırsal mahallelerde kışın karla mücadele kapsamında araç kiralama ve daire ekip ve ekipmanları ile 2 bin 653 kilometre olan yol ağında kışın zorlu şartlarında karla mücadele çalışması yapıldı.

1 MİLYON 249 BİN 683 METREKARE KİLİT PARKE DÖŞENDİ

Kırsal mahallelere 2 bin 108 adet hazır mezar ve 21 bin 800 metre mezarlık duvarı yapılırken, Büyükşehir’in kendi tesisinde üretilen ve ihale yolu alınan kilitli parkeler ile toplam 1 milyon 249 bin 683 metrekare kilit parke döşemesi yapıldı.

Kırsal mahallelere 143 adet sosyal tesis onarımı gerçekleştiren Büyükşehir, 140 adet oyun grubu, 10 bin 12 adet kent mobilyaları ve 46 adet halı saha yaparak, gençlerin ve çocukların bu alandaki ihtiyacını karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılık konusunda tohumdan koyuna, arıcılıktan AR-GE çalışmalarına kadar pek çok konuda tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamaya devam etti.

16 ilçede bir aileye 19 adet koyun 1 adet koç olmak üzere, 160 aileye 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilirken, ilçe çiftçilerinin tohum ihtiyacını karşılamak ve ekilen arazi miktarının artırmak için tohum desteği yapıldı.

7 ilçeye 420 adet arı kolonisi desteği sağlayan Büyükşehir, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tarım makinalarını temin etti.

9 bin adet hayvancılık işletmesinin su tüketim bedellerinin yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, 3 Adet Aspir Soğuk Sıkım Yağ Üretim Tesisi, Kadın Kooperatif Üretim Tesisi, Slaj Paketleme Tesisi ve Coğrafi İşaretli Gilaburu Fidan Üretim Serasına katkı sağlanıldı.

Kayseri’de 32 adet sulama tesisi yapan ve 30 bin dekar araziyi sulamaya açan Büyükşehir, hayvan içme suyu tesislerine 500 adet saç sıvat alırken, 200 mahallede dağıtımını yaptı. 160 adet hayvan içme suyu tesisi yapan Büyükşehir, 10 adet beton sıvat yaptı. Büyükşehir, 22 adet kazı ve kil kaplamalı hayvan içme suyu göleti de hayvancılık alanında üreticilerin hizmetine sundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5