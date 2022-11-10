Kayseri Büyükşehir 1 ton tohumu toprakla buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir Kayseri için çalışmalarını tohumdan fidana sürdürüyor. Bu kapsamda park, mesire alanları ve refüjlerdeki ağaçlardan dökülen 1 ton tohumu toplayarak, yeniden toprakla buluşturuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, dökülen tohumları toplayıp toprağa ekerek örnek bir çalışmaya imza attı.

EKOLOJİK DÖNGÜYE DESTEK

Doğanın kendi kendini idare etmesi şeklindeki ağaç, tohum ve toprak arasında yaşanan ekolojik döngüye Büyükşehir Belediyesi de dahil olarak bu döngüye sahip çıkıyor. Ağaçların sonbaharda dökülen tohumlarının tekrar toprakla buluştuğu döngüye Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tohumları toplayıp, farklı noktalara yeniden ekerek destek oluyor.

DÖKÜLEN TOHUMLAR FİDAN OLUYOR

Sonbaharın gelmesi ile birlikte park, mesire alanları ve refüjlerde ağaçlardan dökülen atkestaneleri, palamut meşeleri ve diğer tohumlar Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma personeli tarafından toplanarak toprakla buluşturuluyor.

YAKLAŞIK 1 TON TOHUM TOPLANARAK TOPRAKLA BULUŞTURULUYOR

Örnek uygulamada, 1 tona yakın toplanan tohumlar eğimli ve erozyona maruz kalabilecek alanlarda tekniğine uygun metotlarla ekilmeye devam ediyor. Özellikle Erkilet yamaçlarından başlanmak üzere ekim faaliyetleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile daha yeşil ve sağlıklı bir Kayseri için sıra dışı uygulamalar hayata geçiriliyor.

AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ ÖZENLE DEVAM EDİYOR

Öte yandan ağaçlandırma çalışmaları için tohum toplanarak yapılan ekim çalışmalarının dışında, 2022 sonbahar ve 2023 ilkbahar dönemi ağaçlandırma çalışmalarında ağaç, fidan, süs bitkileri ve mevsimlik çiçekler, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı teknik ekiplerince üretim yerlerinde ve özellikle Devlet Orman Fidanlıkları’ndan, yerlerinde incelenerek ve seçilerek alınırken, 5-6 metre boylarında yapraklı türler, 4-5 metre boylarında iğne yapraklı türler, çiçekler ve süs bitkileri özenle seçilerek Kayseri’ye kazandırılıyor.