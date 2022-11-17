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Kayseri Bünyan'a 6 milyonluk teras

GÜNDEM 17.11.2022, 09:15
Kayseri Bünyan'a 6 milyonluk teras

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan’a 6 milyon TL'lik Seyir Terası yaptırılacağını ve turizme kazandırılacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine destek niteliğinde çalışmalara imza atıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, yerel nitelikteki hizmetlerinin daha iyi görülmesi ve artırılması kapsamında birçok karar aldı.

BÜYÜKKILIÇ:“VALİLİĞİMİZ İLE BÜYÜKŞEHİR'İMİZİN BÜYÜK ORTAKLIĞINDA BÜNYANIMIZA SEYİR TERASI YAPILIYOR”

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilirken 50 asıl 19 ek olmak üzere 69 gündem maddesi arasın yer alan, Bünyan İlçesinde Seyir Terası yapılması işi ile ilgili Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü. 

Talep, oy birliği ile meclis üyelerince kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, "Valiliğimiz ile Büyükşehir'imizin büyük ortaklığında Bünyan’ımıza seyir terası yapılıyor. O zaman 6 milyon TL'lik ihaleyi Valilik ile Büyükşehir'imiz yarı yarıya paylaşsın. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. 

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, "Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan Cam Teras projesi ile hem ilçe turizmine katkı sağlanacak hem de vatandaşlar, Bünyan’ı keyifle seyredebilecek.

AKKIŞLA VE FELAHİYE İÇİN DE PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Öte yandan, mecliste Akkışla ve Felahiye ilçelerinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayarak kadın istihdamını artırmaya ve desteklemeye yönelik iki ayrı gündem maddesi, meclis üyelerince kabul edilmişti.

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