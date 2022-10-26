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Kayseri Bilim Merkezi 'Güneş Tutulması'nı canlı yayımladı

GÜNDEM 26.10.2022, 08:45
Kayseri Bilim Merkezi 'Güneş Tutulması'nı canlı yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, 2022 yılının önemli gök olayları arasında yer alan parçalı güneş tutulması heyecanını vatandaşlara canlı yayın ile yaşattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, önemli programlar ile dikkat çekiyor.

Kayseri Bilim Merkezi’nin Youtube kanalından yapılan canlı yayında, ayın, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirdiği gök olayını teleskoptaki görüntüler paylaşıldı.

“KAYSERİ’DEN BAKILDIĞI ZAMAN YÜZDE 45’E YAKIN ZAMANDA KAPANMA ORANI”

Kayseri Bilim Merkezi planetaryumda çalışan gökbilimci Görkem Korayöz, yaptığı yayında parçalı güneş tutulması ile ilgili bilgiler vererek, “Güneşli bir gündüz vaktinde birlikteyiz. Güneş Tutulması oldukça güzel bir olaydır. Türkiye’nin birçok kısmından olduğu gibi Kayseri’den de görülüyor. Bu tam tutulma olmayacak, Kayseri’den bakıldığı zaman yüzde 45’e yakın zamanda kapanma oranı olacak” dedi.

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Korayöz, güneş tutulmasını güvenli bir şekilde gözlemlemek için bilgiler aktardı.

Güneşe çıplak gözle bakılamayacağı uyarısı yapan gökbilimci Korayöz, “Bu tutulma tam bir tutulma olmadığı için güneşe çıplak gözle bakmamalıyız. Tam güneş tutulması anında ay, güneşin önüne geçtiği anda çıplak gözle bakabiliyorsunuz. Tabakayı görüyorsunuz, onun dışında çıplak gözle bakmıyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de 7-8 Kasım 2022 tarihinde tam ay tutulması gerçekleşeceğini söyleyen gökbilimci Görkem Korayöz, 20 Nisan 2023’te ise tam güneş tutulması olacağını, Kayseri’den veya Türkiye’den gözlemlenemeyeceğini ifade etti. Bilimin, astronominin insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Korayöz, 5 Mayıs 2023’te, 28 Ekim 2023’te, 18 Eylül 2024’te parçalı ay tutulması ve 7 Eylül 2025’te de tam ay tutulması gerçekleştirileceğini de anlattı.

ÖĞRENCİLER OKULLARINDA BİLİM MERKEZİ’NİN CANLI YAYININI İZLEDİ

Güneş'in iki farklı teleskoptan alınan gerçek zamanlı görüntülerinin aynı anda izlenebildiği ve iki saati aşkın süren canlı yayında, 5 bini aşkın kişi bu keyifli gök olayını izledi. Ayrıca Kayseri’deki birçok okulda öğretmenler tarafından Kayseri Bilim Merkezi’nden yayınlanan canlı yayın, akıllı tahtalara yansıtılan görüntüler sayesinde öğrencilere de izletildi.

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