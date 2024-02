Kayseri belediye başkan adaylarından gövde gösterisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Büyük bir kalabalığın arasında sevgi ve coşku gösterileri arasında sahneye çıkan Başkan Büyükkılıç, “İyi ki varsınız, muhteşemsiniz. Anadolu’dan Cumhur İttifakının sesi gür bir şekilde Türkiye’nin her yerine yayılıyor. Bu bir sevdadır, öyle kolay olmaz, aşkla çalışan yorulmaz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Vekili Yardımcıları Muhammed Balta, Fehmi Küpçü, Hacı Turan, Fuat Köktaş, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, önceki dönem TBMM Meclis Başkanı Sadık Yakut, önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti kadın kolları ve gençlik kolları, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Seyit Demirezen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, 16 ilçe belediye başkanı ve adayları ile Kayserililer katıldı.

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, salonda büyük bir coşku içerisinde karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, gençlerin sevgi ve coşku gösterileri arasında sahneye çıkarak, “Sizlere minnettarız, sizleri seviyoruz, sizler için varız” dedi. Büyükkılıç, konuşmasında “Cenab-ı Allah sizlerin sevgisine bizleri layık kılsın. İyi ki varsınız, muhteşemsiniz. Anadolu’dan Cumhur İttifakının sesi gür bir şekilde Türkiye’nin her yerine yayılıyor. Sizlere minnettarız” diye konuştu.

Sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok değerli hemşehrilerim, bugüne kadar bizlere vermiş olduğunuz desteğe, sizlerin güvenine, hem teşekkür ediyor hem de layık olma yönünde irade gösteriyoruz. Çok şükür başınızı yere eğdirmedim, çok şükür alnımız, yüzümüz ak. Sorumluluğumuzun farkındayım. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizi bağrıma basarak hem merkezde hem taşramızda el ele gönül gönüle vererek, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, örnek davranışlar sergileyerek, sizlere layık olmaya, çalışmaya gayret ettim. Bugüne kadar Kayseri’mizi bugünlere taşıyan, tek bir çivi çakan, bu şehri Türkiye’de ve dünyada kendisinden söz ettiren bir konuma gelen, emeği geçen bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilatlarımıza, gençlerimize, kadın kollarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında ‘aşkla çalışan yorulmaz’ diyerek, “Bu bir sevdadır, öyle kolay olmaz, aşkla çalışan yorulmaz. İşini seven yorulmaz, hizmet eder. Kayseri bizi seviyor, Kayseri Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Devlet Bahçeli’yi seviyor. Cumhurun kalesidir Kayseri, bunu da 31 Mart akşamı Allah’ın izniyle ispat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Birlik, beraberlik sizlere ne güzel yakışıyor. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, bu anlayış içerisinde dayanışmamızı pekiştirerek, bugüne kadar yaptıklarımızla birlikte bundan sonraki süreçte Mimarsinan’ın hemşehrileri, torunları olarak 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle el ele, teşkilatlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Bahçeli ile bakanlarımız, genel başkan vekilimiz, hep beraber el ele bu dönem Kayseri’miz için çıraklık, kalfalık derken ustalık dönemi olacak” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde her kesime projelerle gelmeye devam edeceklerini belirterek, konuşmasında “Bu şehre her şey yakışır, bu şehre hizmet, birlik, beraberlik yakışır. Bu şehir bayrağına sevdalı insanların şehri, bu şehir vatanına sevdalı insanların şehri, bu şehir milletine sevdalı Türk milletinin evlatlarının şehri, bu şehir inancına sevdalı, inancını yaşayan insanların şehri. Sizleri seviyoruz. Bu güzel insanlara hizmet ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Önümüzdeki dönemde her kesime projelerimizle geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dava ve yol arkadaşları olarak eser ve hizmet belediyeciliği anlayışı ile sizlere layık olmaya çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zaman zaman konuşurken, duygu dolu anlar yaşadı. “Bizde küslük olmaz, biz de kenara çekilmek olmaz. Biz bir sevdanın adamıyız, biz hizmetkârız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, üniversite gençliğini çok sevdiğini belirterek, gençlere, Kayseri’yi bilimin, teknolojinin merkezi, akıllı şehir projeleriyle daha iyi noktalara taşıyacakları sözünü verdi. Rehavete kapılmayacaklarını, daha çok çalışacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bağrımıza basıyorum. Kadın kolları, ülkücü gençlik, ak gençlik, sağ olun var olun. Allah’a emanet olun” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ise konuşmasında Kayseri’nin “Tecrübesiyle, yetenekleriyle, bildikleriyle ve yaptıklarıyla Genel Başkan Vekilimiz, burada bizlerle beraber. Zaten buradaki resmi gördükten sonra Ankara’ya söyleyecek. Kayseri tamam. Orada diyecek bir belediye başkanı var ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri’de bu iş bitmiş. Allah selamet versin” diye konuştu.

Tüm ekibi tebrik eden Akar, “İl başkanlarımız MHP ve AK Parti. İlçe belediye başkanlarımız. İlçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz. Bu niyetle inşallah sefer başladı. Allah’ın izniyle zafer yakındır. Biriz beraberiz, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu seçimleri çok ciddiye alacağız. Başkanlarımızı tebrik ediyoruz, yolları açık olsun. Yaşasın devletimiz, yaşasın milletimiz, yaşasın cumhur ittifakı” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, programda yaptığı konuşmada böylesine bir coşku ve sevgi seli ile karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu paylaştı. Elitaş, “Kayseri’de iş tamam, 31 Mart seçimlerinde cumhur ittifakı olarak Kayseri’yi 17-0 yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanımız, en uzun süre siyaseti birlikte yaptığımız arkadaşımız, Sayın Memduh Büyükkılıç ile Kayseri’nin her bir metrekaresini, mezralarını, beldelerini neresi varsa karış karış gezdik. İyi bir hatiptir. Buradaki heyecanı gördükten sonra Cumhurbaşkanımız dedi ki, ‘git Kayseri’deki belediye başkanlarını açıkla, aday tanıtım programına katıl’ dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, benim yapacağı işi yaptı. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“Bugün Memduh Ağabeyin Günü”

MHP Milletvekili Baki Ersoy da “Bugün burada 16 ilçemiz olmak üzere, bir büyükşehrimizle birlikte 17 belediyemizin başkan adaylarını tanıtacağız. Benim bu salonda anladığım şudur. Cumhur İttifakı Kayseri’de salonlara sığmaz. Cumhur İttifakı olarak Allah nasip ederse biz Kayseri’de 17/0 yapacağız. Bugün Memduh Ağabeyin günü” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Üzüm ise Cumhur İttifakının Kayseri’deki bu güzel görüntüsü için herkese teşekkür etti. Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve 16 ilçe belediye başkanının salonda olduğunu belirterek, “Sonuna kadar, hiçbir şekilde dur durak bilmeden, yanlarında, birlikteyiz, zafere kadar el ele kol kolayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın ağabeyliğinde nasıl ki bundan önce hizmetler ayrım yapılmaksızın cansiperane yapıldıysa bundan sonra da yapılacaktır” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Seyit Demirezen de gece gündüz demeden çalışıp, 31 Mart’ta 17-0 yaparak Ankara’ya güzel bir mesaj göndereceklerini ifade ederek, “Başkanımız, ağabeyimiz Memduh Büyükkılıç ve 16 ilçe belediye başkan adaylarına hayırlı, uğurlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

İşte Cumhur İttifakı 16 Belediye Başkan Adayı

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı adayları tanıtıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aday Tanıtım Toplantısı’nda devam dediği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç geliyor” diyerek sahneye davet edildi.

Bu kapsamda, alfabetik sırasıyla cumhur ittifakı adayları olan Akkışla Belediye Başkan Adayı Ayhan Arslan, Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, Felahiye Belediye Başkan Adayı Vural Coşkun, Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan sahneye çağrıldı.

Başkan Büyükkılıç ve 16 ilçe belediye başkan adayı, el ele, kol kola poz verdi.